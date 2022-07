Mercato : Celik rejoint officiellement la Roma

Après quatre saisons à Lille, le latéral turc quitte le Nord pour partir découvrir la Serie A sous les ordres de José Mourinho.

Après une longue négociation qui s'est poursuivie tout au long du mois de juin, la Roma a mis la main sur le latéral droit turc Mehmet Zeki Celik.

"Un honneur de jouer pour un club aussi important"

Le transfert de Lille à la Roma a été officialisé par les Giallorossi dans un tweet posté sur le compte officiel du club.

"Pour moi, c'est un honneur de jouer pour un club aussi important : j'ai de grandes ambitions et je veux contribuer au succès de l'équipe", a affirmé l'intéressé pour ses premiers mots en tant que joueur romain.

"Je me sens prêt et concentré, je n'abandonne jamais et vous me verrez toujours me battre sur le terrain."

Celik arrive à Trigoria contre un paiement de 7 millions d'euros plus 15% de la future revente garantie au club français.

La Louve se renforce

Il s'agit de la troisième signature de la fenêtre de transfert estivale pour les Giallorossi, qui ont déjà signé Matic et le gardien de but Svilar.

Avec Lille, Celik a remporté un championnat et un Trophée des Champions, s'imposant comme l'un des profils les plus intéressants de la Ligue 1 ces dernières années à son poste.

Mourinho voit donc enfin son souhait d'un renfort sur le flanc droit de la défense exaucé, afin d'avoir une alternative à Karsdorp.