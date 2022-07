Mercato : Mourinho veut faire venir Zaha à la Roma

L'international ivoirien n'a plus qu'un an de contrat avec Crystal Palace et pourrait donc changer d'air cet été.

José Mourinho connaît la Premier League aussi bien que n'importe quel autre manager moderne, et il n'est donc pas surprenant qu'il jette à nouveau son dévolu sur l'Angleterre dans sa dernière tentative d'améliorer l'effectif de la Roma. La cible de son affection ? L'icône de Crystal Palace, Wilfried Zaha. Mourinho veut Zaha GOAL peut confirmer que Mourinho a demandé au directeur général de la Roma, Tiago Pinto, d'étudier la possibilité de signer Zaha après que ses agents l'aient proposé aux Giallorossi comme étant potentiellement disponible. Les vainqueurs de l'Europa Conference League devraient toutefois probablement être contraints de vendre avant de pouvoir acheter Zaha. À ne pas rater OM : Gomis raconte ses six mois sous les ordres de Tudor à Galatasaray

Baup, Dugarry, Giresse, Laslandes, Lizarazu : les réactions des anciens Bordelais après la rétrogradation des Girondins en National 1

Défense à 3, Neymar, effectif réduit : Galtier décrypte les chantiers du PSG

La CAN 2023 retardée de plusieurs mois... Tout sur les raisons du report Après le départ d'Henrikh Mkhitaryan, qui a rejoint l'Inter dans un transfert gratuit, la Roma est à la recherche d'un attaquant polyvalent qui peut jouer à plusieurs postes différents sur la ligne de front. Zaha, 29 ans, correspond à ce profil, ayant joué sur les deux côtés et dans l'axe pendant une carrière à Palace qui l'a vu accumuler plus de 150 buts et passes décisives depuis ses débuts en 2010. Un prix raisonnable pour Zaha ? L'ancien joueur de Manchester United était auparavant évalué à environ 90 millions d'euros par les Eagles, mais il serait disponible pour une fraction de ce prix maintenant qu'il est entré dans la dernière année de son contrat à Selhurst Park. L'article continue ci-dessous L'une des principales pierres d'achoppement pourrait être les exigences salariales, les clubs de Serie A ayant eu du mal à s'aligner sur les sommes versées par les équipes de Premier League ces dernières années. La Roma devrait vendre avant même d'envisager d'arracher Zaha à Palace, mais il y a des joueurs qu'elle serait prête à voir partir, comme Carles Perez et Stephan El Shaarawy. La Roma pourrait également être sur le point de vendre Nicolo Zaniolo à la Juventus, si les Bianconeri parviennent à leurs fins, mais Mourinho veut faire venir Zaha dans la capitale italienne, quel que soit l'avenir de Zaniolo.