AS Roma, Costinha défend José Mourinho

L'ancien milieu de terrain portugais a défendu son compatriote, jugé par certains comme dépassé, et a évoqué la saison de l'AS Monaco.

José Mourinho n'a pas mis longtemps à rebondir après son éviction de Tottenham. L'entraîneur portugais sera sur le banc de l'AS Roma la saison prochaine et tentera de faire taire ses détracteurs après une expérience mitigée chez les Spurs. Pour la première fois, José Mourinho n'a pas remporté de trophée avec un club et pour certains, il fait désormais parti du passé. Dans une interview accordée à RMC Sport, Costinha a défendu celui qui l'a dirigé et emmené vers le succès européen en 2004 avec le FC Porto.

"Il ne fait pas du tout partie du passé. Si Mourinho fait partie du passé que dire de ceux qui n’ont rien gagné? Ils ne valent rien? Non, non. Il a gagné l’Europa League, il y a encore peu [2017]. Je ne m’attendais pas à ce qu’il reprenne un projet aussi rapidement, même s’il avait prévenu qu’il ne voulait pas rester inactif trop longtemps. Parce qu’il aime ce qu’il fait, il aime gagner. Il veut rester au contact des Guardiola, Tuchel, Klopp, en ce qui concerne les trophées. Et je pense que s’il est allé à la Roma, c’est que le club lui a donné des garanties pour construire une équipe capable de lutter pour le Scudetto", a indiqué l'ancien milieu de terrain portugais.

Ancien joueur du club de la Principauté où il a été sacré champion de France, Costinha est conquis par la saison de l'AS Monaco : "Monaco réalise une saison fantastique. C’est un club qui n’est pas facile, qui a un contexte particulier. C’est très important de bien choisir le type de joueurs qu’on y fait venir. C’est un grand club, qui sera à jamais dans mon cœur, dans mes pensées. Celui qui m’a donné la chance de gagner mon premier trophée en tant que professionnel, qui m’a ouvert les portes de la Seleção, de la Ligue des champions".

"Le travail de Kovac porte ses fruits"

"Il a connu des difficultés, il est passé par la L2, mais il est revenu. Niko Kovac fait un excellent travail, en alliant les jeunes à l’expérience dont Fabregas est certainement le symbole maximal. Peu auraient misé sur leur position actuelle mais le travail de Kovac porte ses fruits", a ajouté l'ancien milieu de terrain de l'AS Monaco. Costinha en a profité pour donner son point de vue sur les deux Portugais de l'ASM, Gelson Martins et Florentino Luis.

"Gélson, qui est arrivé un peu plus tôt à Monaco, était un joueur peut-être plus préparé que Florentino. Il était déjà lancé. Il a eu cette suspension qui l’a empêché de poursuivre ce qu’il avait bien entamé. C’est un très beau joueur. Personnellement, j’aime beaucoup Florentino. C’est un très grand joueur. C’est un dommage qu’il ne joue pas plus, ça lui permettrait de grandir, mais l’entraîneur de Monaco a certainement ses raisons et le classement démontre qu’il a raison. Florentino est, pour moi, l’un des grands talents du football portugais", a analysé l'ancien international portugais.

"Ce n’est pas facile pour lui parce que Monaco a recruté Fofana et Tchouameni, six mois avant son arrivée. Ce sont tous de jeunes joueurs avec beaucoup de qualités. De plus, Florentino n’appartient pas à Monaco mais au Benfica. Ce que je peux dire, c’est que si Florentino trouve une équipe où il peut développer son football, il pourra démonter sa qualité, lui aussi. C’est dommage qu’au moment où il a quitté le Benfica il n’ait pas dit aux dirigeants qu’il voulait rester pour démontrer sa valeur. Peut-être que s’il y était resté, il y jouerait aujourd’hui. Il a décidé d’aller à Monaco qui est un grand club mais avec ces deux problématiques : deux concurrents à son poste, ce qui n’altère en rien ses qualités", a conclu Costinha.