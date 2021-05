Mourinho évoque ses méthodes

José Mourinho a été limogé par les Spurs le mois dernier après une mauvaise seconde moitié de saison, mais n'a été au chômage que 15 jours.

L'ancien boss de Tottenham, José Mourinho, insiste sur le fait qu'il ne laisse pas le bruit extérieur affecter ses décisions de gestion alors qu'il se prépare à prendre la relève à la Roma.

Mourinho a été limogé des Spurs le mois dernier après une mauvaise seconde moitié de saison, mais il n'a été au chômage que 15 jours après sa nomination en tant qu'entraîneur de l'équipe de Serie A dans un rôle qui débutera la saison prochaine.

La fin de son passage à Tottenham avait toutes les caractéristiques d'une sortie typique de Mourinho alors qu'il critiquait publiquement les joueurs, s'aliénait les supporters avec son style de jeu et et déiait les médias.

Malgré cela, Mourinho dit qu'il se concentre uniquement sur ce qui se passe dans le club. "Nous ne laissons pas les influences extérieures affecter ce que nous faisons à l'intérieur", a-t-il déclaré dans une interview avec son partenaire commercial XTB.

"La pression est toujours là dans le football, donc nous nous concentrons sur les bases et notre préparation et nous gardons l'environnement amusant mais engagé et professionnel. Pour moi, chaque match a une pression parce qu'ils signifient tous des choses différentes. Il y a de la pression avec un derby, une demi-finale pour faire la finale, une finale pour gagner le trophée et trois points pour gravir les échelons et ne pas perdre ta position"

Mourinho a déclaré qu'il prospérait grâce à la pression qu'il s'exerçait sur lui-même. "Cela se résume à la préparation", a-t-il déclaré.

«Il est important de toujours être préparé à toutes les éventualités, car, de cette manière, vous pouvez vous adapter aux moments de pression en comptant sur votre préparation et votre répétition".

«Lorsque je prends de grandes décisions, je m'assure de disposer de toutes les informations dont j'ai besoin. C'est la meilleure« tactique »car il est impossible de prendre des décisions sans connaître tous les détails et prendre le temps de les comprendre.»