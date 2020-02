AS Monaco, Moreno : "Pas une bonne situation que Slimani ne soit pas dans le groupe"

L'entraîneur espagnol a commenté le retour d'Islam Slimani dans l'équipe et ne se considère pas favori contre Montpellier.

Islam Slimani a frappé un grand coup face à Amiens. Mis de côté depuis l'arrivée de Robert Moreno sur le banc de touche de l'AS , l'attaquant algérien, entré en jeu en cours de match, a inscrit le but de la victoire et a été à l'origine de l'égalisation de Wissam Ben Yedder. Remplaçant et parfois même laissé hors du groupe, Islam Slimani a signé un retour gagnant et va selon toute vraisemblance refaire parti des options de Robert Moreno. En conférence de presse, l'entraîneur de l'AS Monaco a évoqué le cas de l'attaquant algérien.

"Islam Slimani ? Marquer, c’est toujours très important. Il s’entraine avec nous à un bon niveau. C'est ça le plus important. Le dernier mois, il ne s'entraînait pas avec le groupe. Ce n’était pas une bonne situation pour l’équipe que Slimani ne soit pas dans le groupe. Je veux avoir tous les joueurs à disposition. C'est bien d'avoir Slimani disponible. Nous sommes très heureux d'avoir Islam Slimani avec nous. Il est prêt pour jouer 90 minutes. Pour moi le plus important c'est l'équipe, le groupe. Il est entré en jeu, il a marqué le deuxième but de la victoire, mais il y a d'autres joueurs qui ont également fait de bonnes choses et il faut également en parler", a expliqué le technicien espagnol.

"Important de rester humble"

L'article continue ci-dessous

Robert Moreno ne se considère pas favori contre mais veut bien évidemment l'emporter : "Quand on gagne, c’est toujours plus facile pour travailler. Nous sommes tous concentrés sur Montpellier. Bien sûr c'est un match important. Puis nous serons concentrés sur le suivant et ainsi de suite. Nous verrons à la fin de saison si nous sommes qualifiés pour la Ligue des Champions. Montpellier est un adversaire direct. Si nous gagnons, nous passerons devant au classement. C’est une grande équipe avec une tactique très claire, basique mais très bien réalisée. Quand tu penses que tu es favori d'un match, pour moi c’est le moment où tu commences à le perdre. Chaque match est une finale. C’est très important de rester humble".

Plus d'équipes

L'entraîneur de l'AS Monaco a fait un premier bilan de son travail au club : "Je suis ici depuis 1 mois et deux semaines avec des matches tout les trois jours, c'est difficile de travailler dans ces conditions; Nous avons beaucoup travaillé sur l'aspect défensif de l'équipe. Je pense que si nous défendons bien, nous allons gagner des matchs. Nous avons beaucoup de qualité pour attaquer avec Slimani, Keita et Ben Yedder notamment. Si tu regardes les grandes équipes en Europe, elles ne prennent pas beaucoup de buts".

"Je sais que tout le monde attend de moi de faire un jeu offensif, mais pour faire un jeu d’attaque avec de la qualité, tu dois commencer par bien défendre. Sinon, tu dois marquer énormément de buts pour l’emporter. En ce moment, je pense que l'équipe a commencé à bien défendre, tous ensemble. Nous travaillons pour avoir la maîtrise du ballon mais cela ne se fait pas en quelques jours. C'est un travail sur le long terme", a conclu l'Espagnol.