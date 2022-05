AS Monaco : Aurélien Tchouaméni sème le trouble sur son avenir

Si l'AS Monaco a connu un début de saison compliqué et réalise une seconde partie de saison en trombe, Aurélien Tchouaméni a de son côté été très régulier tout au long de la saison. Excellent, le milieu de terrain de l'AS Monaco a franchi un cap cette saison et s'est même installé comme un membre régulier de la liste de Didier Deschamps en équipe de France.

Tchouaméni ne ferme pas la porte à un départ

L'évolution d'Aurélien Tchouaméni n'est pas passée inaperçue aux yeux du sélectionneur des Bleus, mais aussi des recruteurs des plus grands clubs européens. En effet, le milieu de terrain tricolore est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid, qui souhaite continuer de rajeunir son milieu de terrain. Présent en conférence de presse avant le match contre Lille, Aurélien Tchouaméni a semé le trouble sur son avenir.

"Je suis en contrat avec l'AS Monaco jusqu’en 2024, avec une option jusqu'en 2025, on verra ce que l’avenir me réservera. Les mercatos, il peut se passer plein de choses. Il y a mon cas et celui des autres joueurs, certains en fins de contrats, d'autres qui ont des envies d'ailleurs. Le plus important, c’est le match de Lille, pas ce qui arrivera après. Après quand chacun partira en vacances, on verra qui sera là à la reprise", a indiqué Aurélien Tchouaméni.

La C1, l'atout pour retenir Tchouaméni

"Pourquoi pas rester en cas de Ligue des Champions ! Cette élimination en tour préliminaire (contre le Shakhtar) m'est restée en travers de la gorge. Jouer la Ligue des Champions avec l’AS Monaco, ce n’est pas quelque chose qui me déplairait", a ajouté le milieu de terrain de l'équipe de France.

Ambitieux, Aurélien Tchouaméni n'a pas caché son souhait de disputer la Coupe du monde avec l'équipe de France en novembre prochain, ce qui pourrait directement ou indirectement impacter sa décision pour son futur : "La Coupe du monde est un objectif important pour moi cette année. Ce serait une récompense du travail que j’effectue depuis pas mal de temps, mais ça passe par de bonnes prestations en club. Tout joueur rêve de participer à cette compétition, donc j’ai forcément cet objectif dans un coin de ma tête".

Le milieu de terrain français est excité concernant la fin de saison de son équipe : "C’est compliqué de faire abstraction du sprint final, car tout le monde parle de cette fin de saison palpitane. Nous savons contre qui vont jouer nos adversaires directs, mais nous avons trois matchs difficiles à disputer, donc à nous faire le maximum pour prendre le plus de points possibles. Pour le moment, ce qui nous importe le plus, c’est ce match à Lille. Le plus important sera de réitérer le même niveau de performances que lors des dernières semaines. Nous nous focalisons uniquement sur nous-mêmes".