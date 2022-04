AS Monaco : Youssouf Fofana explique son passage à vide

A l'image de son équipe, Youssouf Fofana a eu du mal à digérer la saison 2020-2021. Véritable roc du milieu de terrain au côté d'Aurélien Tchouaméni, l'ancien de Strasbourg a eu du mal à réitérer les bonnes performances qu'il avait affiché la saison dernière. Tandis que son compère au milieu de terrain continuait à être performant, Fofana a eu une mauvaise passe et a même perdu sa place dans le onze de départ. Néanmoins, il retrouve des sensations et un très bon niveau depuis l'arrivée de Philippe Clément sur le banc de l'ASM.

"J'ai pris en maturité"

Dans une interview accordée à RMC Sport, Youssouf Fofana est revenu sur sa mauvaise passe : "Ça fait partie de la carrière d’un joueur et ma période est arrivée. C’était un peu plus compliqué. A ce moment-là j’étais moins prêt physiquement, ça m’a aidé car je me suis concentré sur moi et moins sur ce que je devais faire de plus sur le terrain par rapport à untel ou untel. Je voulais dans un premier temps être à 100% avant d’aspirer à une place de titulaire".

Le milieu de terrain de Monaco explique comment il s'est relancé : "J’ai beaucoup parlé avec le coach. Les dix premiers jours qui ont suivi son arrivée je n’avais aucun contact avec lui (il était positif au COVID donc à l’isolement). Quand je suis revenu, on a été présenté comme le duo Tchouaméni-Fofana mais il n’y avait pas le Fofana. Il s’est demandé pourquoi, comment on pouvait travailler pour que ça redevienne comme avant. On y est allé étape par étape, ç’a mis du temps mais le plus important est d’avoir reformer cette paire dans les grands matchs".

"Sur le terrain j’ai eu une grosse progression dès le début avant de stagner quelques mois avant de venir à Monaco. Ensuite il y a eu le COVID, une petite baisse, une petite progression puis une nouvelle petite baisse (il sourit). Je n’ai pas été régulier mais la courbe est assez haute je pense. Sur le plan humain j’ai vraiment évolué, surtout sur les personnes qui m’entourent. J’ai pris en maturité", a ajouté Youssouf Fofana.

"Tchouaméni en EDF, c'est comme si je l'emmenais vers le haut"

L'ancien strasbourgeois ne veut pas être comparé avec son coéquipier et ami, Aurélien Tchouaméni avec qui il forme un duo redoutable : "Aurel c’est Aurel, Youssouf c’est Youssouf, on est deux joueurs différents mais en même temps similaires. Qu’il aille en Equipe de France je trouve ça beau et je le prends pour moi aussi car je suis souvent associé à lui, c’est comme si je l’emmenais vers le haut. Je fais mon truc de mon côté et si on peut y aller à deux on y va hein (rires)".

Youssouf Fofana est focalisé sur la fin de saison de l'ASM et sa quête de qualification à l'Europe : "On avait tous un objectif c’était de retrouver la Coupe d’Europe et de faire mieux que la saison dernière c’est-à-dire se qualifier directement pour la Ligue des champions. Durant la saison, on voyait que ça ne se dessinait pas comme on voulait. Dans ce cas-là il faut revenir aux bases, jouer 90 minutes en se disant c’est peut-être le dernier match de la saison il faut le gagner puis ainsi de suite. On voit qu’en ce moment ça nous sourit. On va jouer deux concurrents directs vendredi (Rennes) et mercredi (Monaco). Si on gagne ces deux prochains matchs on est de retour comme compétiteur, on fait peur. Ce sera peut-être trop tard mais on est là quand même".