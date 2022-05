Ligue 1 : Monaco en patron, les regrets messins, Lorient et Clermont battus

Après l'incroyable match entre Troyes et Lille, joué à 13h00 (trois penalties et deux rouges), quatre rencontres de la 35e journée de Ligue 1 étaient au programme du multiplex de 15h00.

Lorient – Reims : 1-2

Devant son public, Lorient a fait une mauvaise opération la course au maintien avec une défaite face à Reims.

Menés deux fois au score (Zeneli, 17e et Touré, 59e), les Merlus ont inscrit un but par Moffi (32e) mais se sont surtout heurtés à un Pedrag Rajkovic des grands soirs. Le portier rémois a en effet repoussé plusieurs tentatives lorientaises (35e, 37e, 45+1e, 46e, 77e).

Montpellier – Metz : 2-2

Voilà un résultat qui a dû contrarier pas mal de pronostiqueurs ! Metz, la lanterne rouge, repart de La Mosson avec le point du match nul !

Les Grenats peuvent même nourrir des regrets car ils menaient 2-0 grâce à des buts de Delaine (24e) et Mafouta (70e) avant de se faire reprendre en fin de match (Souquet, 80e et Wahi, 90+1e).

Brest – Clermont : 2-0

Tonnerre de Brest ! Réduits à dix dès la 23e minute de jeu (expulsion de Del Castillo), les Brestois sont tout de même parvenus à battre Clermont Foot en inscrivant deux buts coup sur coup par Brassier (60e) et Mounié (62e).

Monaco – Angers : 2-0

Monaco a mis du temps pour rentrer dans cette rencontre avant de faire ensuite parler sa puissance offensive. Bamba (c.s.c., 42e) et l'inévitable Ben Yedder (61e) sont les buteurs du jour. Le score aurait pu être encore plus large car trois buts monégasques ont été refusés pour des positions de hors-jeu (46e, 49e, 52e).

Metz tout proche de la relégation...

A l'issue de ces quatre matches, Monaco reste à la hauteur de Rennes (les deux équipes ont 62 points mais les Bretons possèdent une meilleure différence de buts).

Dans la deuxième partie de tableau, Brest est 11e (48 points) devant Reims (43 points), Montpellier (43 points), Troyes (36 points), Angers (35 points), Lorient (34 points) et Clermont (33 points).

L'ASSE est 18e et barragiste avec 31 points et les relégables sont Bordeaux (27 points et qui joue à 17h05 contre Nice) et Metz (25 points).