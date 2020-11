Arteta : "Beaucoup de courage et de personnalité"

Mikel Arteta, le manager d’Arsenal, a félicité ses troupes pour la belle prestation fournie contre Manchester United.

a signé un grand coup ce dimanche en revenant avec les trois points de son déplacement à (1-0). Même s’ils se sont imposés grâce à un pénalty, les Gunners n’ont pas volé leur victoire. Car ce fut l’aboutissement d’une prestation solide et très séduisante sur le plan collectif.

Le plan des Londoniens a parfaitement fonctionné et Mikel Arteta, le coach de l’équipe, a été le premier à s’en féliciter. L’Espagnol a loué ses hommes pour les efforts qu’ils ont fournis, mais aussi et surtout pour l’attitude qu’ils ont affichée. "Je voulais générer de la confiance et je leur ai demandé d'être ce que nous sommes en tant qu'équipe en ce moment. Je suis ravi parce que nous avons joué avec beaucoup de courage et une grande personnalité", a-t-il déclaré au coup de sifflet final sur BBC.

« On a été à la hauteur de l’évènement »

Tout en tirant son chapeau à ses protégés, Arteta a aussi tenu à applaudir l’adversaire pour les problèmes qu’il a su poser à sa formation : « Ils [ses joueurs] ont joué une formation vraiment délicate avec quatre milieux de terrain, dont deux qui vous fatiguent constamment l’arrière-garde. Nous aurions pu marquer deux fois en première mi-temps et quand nous avons marqué le but, nous avons dû gérer ces moments. C’était tendu, c'est différent de tout autre endroit. Individuellement, vous devez gagner les combats et être à la hauteur de l’événement et la performance de chaque joueur aujourd'hui était au top. »

A noter que c’est la première fois depuis 29 matches qu’Arsenal parvient à s’imposer sur le terrain d’une équipe du « Big Six ». La dernière fois c’était en 2015 sur la pelouse de (2-0), avec des buts de Santi Cazorla et Olivier Giroud.