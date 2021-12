Arsenal : White reconnait qu'Aubameyang lui manque

Ben White a admis que Pierre-Emerick Aubameyang manque à tous les joueurs de l'équipe d'Arsenal et a répondu aux rumeurs selon lesquelles il pourrait remplacer l'attaquant comme capitaine du club. Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas joué pour les Gunners depuis leur défaite 2-1 contre Everton le 6 décembre, Mikel Arteta ayant écarté le joueur de 32 ans de ses plans en raison d'un manquement à la discipline.

Arsenal : Arteta se défend d'être trop sévère avec Aubameyang

Le technicien d'Arsenal a également relevé Aubameyang de ses fonctions de capitaine, ce qui a conduit à des points d'interrogation sur son avenir à l'Emirates Stadium. Le club du nord de Londres a entamé une série de quatre victoires consécutives en l'absence d'Aubameyang, se hissant ainsi à la quatrième place du classement de la Premier League.

White loue le comportement d'Aubameyang

White affirme que l'atmosphère dans le vestiaire n'a pas été la même sans l'attaquant, comme il l'a dit à talkSPORT quand on lui a demandé si sa situation a été une distraction : "Cela ne s'est pas vraiment vu sur la feuille de score. Nous avons bien joué. C'est évidemment décevant pour Auba, mais nous avons tous la tête basse et nous travaillons dur. C'est un gars très gentil, il nous manque à tous, mais c'est ce que c'est".

Arsenal : Odegaard s'exprime enfin sur son départ du Real

Arsenal a dépensé 60 millions d'euros pour signer Ben White en provenance de Brighton lors du mercato estival et il a depuis progressivement gagné une place dans le onze de départ d'Arteta. Il a été suggéré que le joueur de 24 ans a toutes les qualités nécessaires pour succéder à Aubameyang en tant que capitaine, et il serait heureux d'avoir la chance de porter le brassard. "Je ne l'ai jamais fait auparavant, mais ce serait évidemment un honneur absolu d'être capitaine", a déclaré White.

"J'ai des qualités pour être capitaine"

"Je pense que j'ai certaines des qualités pour être capitaine, mais nous verrons avec le temps", a ajouté le défenseur central anglais. La carrière de Ben White à l'Emirates n'a pas connu le meilleur des départs, les Gunners s'étant inclinés 2-0 à Brentford, nouvellement promu, pour ses débuts. L'international anglais admet qu'il avait besoin d'un "coup de pied dans le cul" après cette performance, mais a rejeté l'idée que son prix élevé a été un poids autour de son cou.

"C'est une question étrange - on m'a déjà posé cette question et j'en ai parlé à ma mère, elle m'a demandé la même chose", a déclaré White à propos de la pression à laquelle il a été confronté après son transfert de Brighton. "Cela n'a rien à voir avec moi. Je ne décide pas du prix, ce n'est pas quelque chose dans lequel je suis impliqué. Donc c'est hors de mon contrôle, et si c'est hors de mon contrôle, il n'y a pas de raison de s'en inquiéter."