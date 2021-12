Arsenal : Odegaard s'exprime enfin sur son départ du Real

Après quelques années tumultueuses, il semble que Martin Odegaard ait enfin trouvé un endroit où il peut apprécier son football à Arsenal. Le meneur de jeu norvégien a trouvé la stabilité à Londres sous la direction de Mikel Arteta, et a reçu la confiance et la continuité dont il a besoin pour vraiment s'épanouir. Il est un élément clé de l'avenir d'Arsenal.

Ce n'était pas le cas au Real Madrid. Il a dû se battre pour chaque minute qu'il passait au Santiago Bernabeu, et a trouvé la vie dure derrière Casemiro, Luka Modric et Toni Kroos dans la hiérarchie. Il n'était pas satisfait de passer une autre saison à attendre dans les coulisses et a donc décidé de rejoindre Arsenal pour un contrat permanent après avoir passé la deuxième moitié de la saison dernière en prêt à l'Emirates.

"J'ai l'impression d'avoir fait le bon choix étant donné la façon dont les choses se passaient à Madrid", a récemment déclaré Odegaard, comme le rapporte Marca. "J'ai signé pour eux quand j'avais 16 ans et c'était le bon moment pour regarder vers l'avenir. J'ai pensé qu'[Arsenal] était le club parfait pour moi".

Arsenal est quatrième de la Premier League à l'heure où nous écrivons ces lignes, avec quatre points d'avance sur West Ham, cinquième, et six sur Chelsea, troisième. Liverpool compte neuf points d'avance sur les Gunners, tandis que l'équipe de Manchester City de Pep Guardiola en compte douze.