Arsenal s'offre... des jumeaux !

Les deux jeunes joueurs rejoindront officiellement le club en 2027. Les Gunners ont agi rapidement pour s'attacher les services de ce duo très prometteur, considéré comme l'un des plus grands espoirs du football sud-américain.

Edwin et Holger Quintero rejoindront Arsenal à leur majorité.

Suite aux rumeurs précédentes annonçant un accord imminent, Arsenal a confirmé jeudi avoir activé une option d'achat pour le transfert d'Edwin et Holger. Les transferts restent toutefois soumis à la finalisation des formalités administratives. Si tout se déroule comme prévu, les deux jeunes de 16 ans rejoindront l'Emirates Stadium en août 2027, à leur 18e anniversaire.

Dans un communiqué publié sur le site officiel du club, Arsenal a déclaré : « Edwin et Holger sont reconnus comme deux des jeunes talents les plus prometteurs d'Amérique du Sud. Ils ont réalisé des performances impressionnantes et régulières chez les jeunes, tant en club qu'en sélection. Tous deux ont été sélectionnés en équipe nationale équatorienne des moins de 17 ans.

« Edwin est gaucher, rapide et un dribbleur hors pair. Il évolue comme ailier droit, aime provoquer ses adversaires et possède une palette technique très complète. Holger est un milieu offensif droitier, techniquement doué, qui orchestre le jeu grâce à sa vision du jeu et est également capable de déstabiliser ses adversaires par sa vivacité. »

« Nous collaborerons étroitement avec Independiente del Valle pour le développement et le bien-être d'Edwin et Holger jusqu'à leur arrivée à Arsenal. Tout le monde à Arsenal est impatient d'accueillir les jumeaux Quintero au club prochainement. »