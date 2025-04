Arsenal - Real Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Arsenal défie le géant madrilène ! Premier acte à l'Emirates entre l'ambition des Gunners et l'expérience inégalée du Real.

L'histoire face à l'ambition. Ce mardi soir (21h00), l'Emirates Stadium est le théâtre d'un quart de finale aller de Ligue des Champions de prestige entre Arsenal, qui rêve de s'installer durablement au sommet européen, et le Real Madrid, maître quasi absolu de la compétition. Un choc entre deux équipes solides, deuxièmes de leurs championnats respectifs, mais qui ont montré quelques signes de flottement ces derniers temps.

Arsenal veut écrire sa propre histoire

Pour la deuxième année consécutive à ce stade de la compétition, Arsenal et Mikel Arteta sentent qu'ils peuvent franchir un palier. L'entraîneur basque, tout en affichant un immense respect pour un club qui a "créé de nouveaux standards en Europe", montre clairement le désir de son équipe de marquer son époque : « Maintenant, c'est à notre tour de faire l'histoire, c'est pour ça que je suis devenu entraîneur », a-t-il lancé. Les Gunners compteront sur leur solidité défensive (meilleure défense de Premier League) et leur invincibilité à domicile en C1 cette saison (10 matchs sans défaite, 8 clean sheets). Si l'efficacité offensive a parfois fait défaut après le festival contre le PSV au tour précédent, la présence de Bukayo Saka (apte à jouer) et d'un Martin Ødegaard revanchard face à son ancien club constitue des atouts majeurs.

Le Real, un géant aux légers doutes ?

En face se dresse le monument madrilène et ses 15 étoiles européennes. Le Real Madrid n'a plus été éliminé en quart de finale de C1 depuis 2004, alignant une série incroyable de 12 qualifications consécutives à ce stade ! L'expérience inégalée de Carlo Ancelotti – une "inspiration" pour Arteta par sa capacité à gagner partout et à "transmettre du calme" – et le talent de ses individualités (Vinicius Jr, Bellingham en tête) plaident en faveur des Merengues. Pourtant, le géant espagnol reste sur une défaite surprenante à domicile contre Valence (1-2) en Liga le week-end dernier. Privé de ses piliers défensifs Courtois et Alaba, et avec un Militao tout juste de retour, le Real a parfois semblé moins souverain ces dernières semaines.

Première à l'Emirates sous le signe du respect

Ce sera la première fois que les deux équipes s'affronteront en compétition officielle à l'Emirates Stadium. Les supporters d'Arsenal se rappelleront avec plaisir la dernière double confrontation en 2006, où les Gunners étaient restés invaincus (victoire 1-0 à Madrid, nul 0-0 à Highbury). Les deux entraîneurs se sont mutuellement couverts d'éloges avant la rencontre, Ancelotti décrivant notamment Arsenal comme l'une des équipes "les plus complètes d'Europe". Dans ce duel de styles et de générations, la capacité d'Arsenal à contenir les éclairs madrilènes et à exploiter les éventuelles failles sera déterminante avant le match retour au Bernabeu.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur comment regarder, y compris la chaîne TV, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Arsenal - Real Madrid ?

La rencontre entre Arsenal et le Real Madrid sera à suivre ce mardi 8 avril 2025 à partir de 21h sur Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via l'application, MyCanal.

Comment regarder partout avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous n'êtes pas sûr du VPN à utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match

Ligue des Champions - Phases Finales Emirates Stadium

Le match de quart de finale de l'UEFA Champions League entre Arsenal et le Real Madrid se jouera au stade Emirates à Londres, en Angleterre.

Il débutera à 21h00 le mardi 8 avril, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe d'Arsenal

Gabriel Jesus, Kai Havertz, Takehiro Tomiyasu, Gabriel Magalhães et Riccardo Calafiori sont tous indisponibles en raison de blessures. De son côté, Raheem Sterling est suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

Par ailleurs, Mikel Arteta espère pouvoir compter sur Mikel Merino pour débuter aux côtés de Bukayo Saka en attaque, malgré la coupure à la tête subie par l’Espagnol lors du match à Goodison Park le week-end dernier.

Des joueurs comme Thomas Partey, Jurrien Timber, Martin Ødegaard et Gabriel Martinelli devraient également figurer dans le onze de départ.

Infos de l'équipe du Real Madrid

Aurélien Tchouaméni manquera le match aller pour cause de suspension, mais il aurait de toute façon été forfait, tout comme Dani Carvajal, Éder Militão et Ferland Mendy, toujours blessés.

Il reste à voir si Thibaut Courtois et l’ancien joueur d’Arsenal Dani Ceballos seront aptes, tous deux devant passer des tests physiques de dernière minute après avoir manqué la défaite face à Valence le week-end dernier.

Le jeune gardien de 19 ans, Fran González, avait pris place dans les buts contre Valence, en l'absence d’Andriy Lunin, touché au mollet. Cependant, si Courtois reste forfait, c’est bien Lunin qui débutera face à Arsenal.

Par ailleurs, Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger, Dani Ceballos et Vinícius Júnior ont écopé d’amendes après avoir été sanctionnés pour leurs célébrations controversées au Wanda Metropolitano.

