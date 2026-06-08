Arsenal réagit sans pitié dès le départ de Jurriën Timber

Selon The Telegraph, Arsenal a décidé de se séparer avec effet immédiat de Zafar Iqbal, le responsable de son staff médical. Cette annonce survient au lendemain du forfait définitif de Jurriën Timber, qui renonce à la Coupe du monde avec les Pays-Bas.

Le mois dernier, le club avait déjà fait appel au kinésithérapeute espagnol Joaquín Acedo pour analyser la gestion des blessures, ce qui laisse penser que le départ d’Iqbal est lié à ce dossier.

Âgé de 51 ans, Iqbal, spécialiste respecté en médecine du sport, était au service du club depuis février 2024. Convoqué lundi en entretien, il s’est vu notifier son départ immédiat.

Il a été informé de sa démission par le directeur général Richard Garlick, promu président du club par Josh Kroenke en septembre. La direction a donc choisi une mesure forte au sein de l’organisation médicale.

Les causes des blessures de Martin Ødegaard, Bukayo Saka, Jurriën Timber et Kai Havertz font encore débat. Si la responsabilité de l’encadrement médical est évoquée, l’intensité des entraînements, le manque de rotation dans l’effectif et un calendrier surchargé sont aussi pointés du doigt.

La saison dernière, les Gunners ont enchaîné 63 matchs officiels et plusieurs stages à l’étranger, un rythme soutenu qui a magnifié le projet sportif d’Mikel Arteta mais a aussi précipité le groupe au bout de ses ressources physiques.

Timber manquera donc la Coupe du monde, comme l’a confirmé lundi le sélectionneur Ronald Koeman, qui a estimé que le défenseur n’était pas en forme et ne s’en rapprochait pas suffisamment vite. Il a également souligné que la finale de la Ligue des champions, au cours de laquelle Timber a joué une heure le week-end dernier, « n’avait pas aidé ».