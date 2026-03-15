Arsenal ou le Real, Tonali a choisi

Depuis la fin de sa suspension pour paris sportifs, Tonali, 25 ans, est devenu l'un des milieux de terrain les plus complets de Premier League. Ses performances régulières avec Newcastle ces 18 derniers mois ont naturellement fait de lui un joueur très convoité.





Alors que la qualification pour la Ligue des Champions semble de plus en plus improbable pour les Magpies – à moins d'une victoire cette saison – les spéculations concernant l'avenir de Tonali s'intensifient.





Déjà fin janvier, le joueur s'est retrouvé sous les feux des projecteurs lorsqu'il a été révélé qu'Arsenal avait envisagé un transfert de dernière minute après la blessure de Mikel Merino.





L'affaire n'a pas abouti, et l'agent de Tonali, Beppe Riso, a par la suite affirmé qu'il n'y avait eu aucun contact avec les Gunners. Malgré cela, il n'a pas caché que l'international italien pourrait changer de club cet été.





Riso a réaffirmé ses propos et admis que Tonali avait rejoint Newcastle précisément pour devenir une option pour des clubs prestigieux comme Arsenal ou Manchester City.





« Exactement », a répondu l'agent interrogé par Calcio e Finanza sur l'intérêt des Gunners. « C'était l'objectif dès son arrivée en Angleterre : faire de lui une star. Je pense qu'il est l'un des footballeurs italiens les plus précieux au monde. »





Riso a ainsi révélé que Tonali considérait Newcastle comme un tremplin. En effet, il affirme que le milieu de terrain n'a quitté l'AC Milan pour les Magpies que grâce à la puissance financière du club et au niveau de la Premier League.





« Ce transfert s'est fait parce qu'un club comme Newcastle, aux ressources financières illimitées, avait décidé d'investir sur Sandro. Nous avons envisagé l'idée de faire évoluer le joueur dans un championnat de plus haut niveau. »





Plus tard dans l'interview, Riso a également avoué avoir tout fait pour orchestrer le transfert du milieu de terrain de l'Inter, David Frattesi, apparemment contre la volonté du joueur. « C'est moi qui voulais arracher Frattesi à l'Inter. Cette saison, la qualification pour la Coupe du Monde est en jeu, et je ne le voyais pas toujours heureux.





Davide est passionné ; il est très expressif. On le voit même quand il célèbre un but. C'est sa nature. Je voudrais le voir toujours heureux, alors c'est moi qui lui ai mis cette inquiétude en tête. Mais lui et l'Inter, et l'Inter et lui, sont indissociables. »