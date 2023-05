Arsenal : Mikel Arteta envoi un message fort à Manchester City

Le manager d'Arsenal assure que son équipe est toujours proche de remporter le titre de Premier League après avoir battu Newcastle 2-0 dimanche.

Les Gunners, qui détenaient autrefois une solide avance en tête du classement, sont désormais à un point de Manchester City, mais ont joué un match de plus que leurs rivaux. Même si City conserve l'avantage, Arteta insiste sur le fait que son équipe n'abandonnera pas tant qu'il lui sera impossible de mettre la main sur le trophée.

"Le trophée n'est plus très loin"

Interrogé en conférence de presse sur le fait que son équipe a fait une déclaration à Manchester City avec la victoire de dimanche, Mikel Arteta a répondu : "Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous voulons continuer à creuser. Le trophée est là, il n'est plus très loin".

"La seule chose que nous puissions faire est de continuer à insister, de ne pas tourner le dos et de ne pas perdre de vue quelque chose d'autre. Il faut être déterminé chaque jour. Continuons et voyons ce qui va se passer", a ajouté l'entraîneur des Gunners, désormais dépendant de Manchester City.

La vengeance d'Arsenal

Arteta s'est réjoui de la bonne prestation de son équipe contre Newcastle, la qualifiant d'acte de revanche après la défaite 2-0 subie à St James' Park la saison dernière, qui l'avait privée d'une place en Ligue des champions : "Le mot pour décrire cela est fierté. Quand vous avez des points d'interrogation, vous devez les résoudre de la bonne manière et quand vous avez les émotions que vous avez eues l'année dernière dans le vestiaire, vous devez vous assurer de les avoir à nouveau".

"Quand vous vous rappelez à quel point ils étaient méchants et désagréables, vous devez le ressentir. Il ne suffisait pas d'en parler... Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour comprendre à quel point c'était douloureux. Le mot était douleur et ensuite vengeance et ils l'avaient dans le ventre", a conclu l'Espagnol.

Arsenal n'a plus que trois matches à disputer en Premier League, mais il est en train de retrouver la forme. Après avoir été distancé par Manchester City en raison d'une série de trois nuls puis d'une défaite contre l'équipe de Pep Guardiola, l'équipe du nord de Londres a remporté deux victoires consécutives pour maintenir la pression sur le champion en titre. Arsenal aura un match difficile à jouer dimanche prochain contre Brighton, qui a battu Manchester United jeudi et qui se bat pour une place en Coupe d'Europe la saison prochaine.