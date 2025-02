Arsenal - Manchester City : Où regarder le match, streaming, TV et compos probables

Arsenal accueille Man City pour un choc décisif en Premier League. Une victoire des Gunners pourrait mettre fin aux espoirs de titre des Sky Blues.

Les retrouvailles entre Mikel Arteta et Pep Guardiola promettent une bataille décisive ce dimanche à l’Emirates Stadium. Alors que Manchester City veut relancer la course au titre, Arsenal a une occasion en or de porter le coup fatal aux Sky Blues et de prendre un sérieux avantage dans la lutte pour le sacre.

Arsenal en pleine cofniance à domicile

Après un début d’année 2025 mitigé, les Gunners ont retrouvé leur rythme. En Premier League, ils restent invaincus à domicile cette saison, une solidité qui leur permet d’occuper la deuxième place du classement. Leur dernière victoire contre Wolverhampton (1-0), malgré une polémique arbitrale autour du carton rouge de Myles Lewis-Skelly (finalement annulé), témoigne de leur résilience.

Arsenal a également brillé en Ligue des Champions, assurant une qualification directe en huitièmes après un succès 2-1 contre Gérone en milieu de semaine. Une victoire acquise dans la douleur, mais qui leur offre un avantage de taille : une pause de 10 jours en février, tandis que Man City devra batailler contre le Real Madrid en barrage.

Autre statistique marquante : depuis la 11e journée, Arsenal a pris plus de points que n’importe quelle autre équipe de Premier League (29 unités). Une dynamique impressionnante, qui contraste avec le début d’année chaotique de Manchester City.

Man City joue gros à l’Emirates

Si les Sky Blues semblaient hors course en décembre, ils ont peu à peu retrouvé leur identité. Invaincus depuis six matchs en Premier League, ils ont notamment su renverser Chelsea (3-1) lors de la dernière journée. Plus encore, ils n’ont perdu qu’un seul match entre janvier et mai sur leurs 40 dernières rencontres en championnat, preuve de leur montée en puissance en seconde moitié de saison.

Toutefois, les hommes de Guardiola restent fragiles défensivement, comme l’a montré leur renversement in extremis face au Club Brugge en Ligue des Champions. Une victoire 3-1 qui leur permet d’éviter une élimination humiliante, mais qui soulève des interrogations avant d’affronter un Arsenal plus solide que jamais.

Historiquement, Manchester City a dominé Arsenal ces dernières années, mais cette tendance semble s’inverser. Les Gunners restent sur trois matchs sans défaite face aux champions en titre, et surtout, ils les avaient battus à l’Emirates en 2023 grâce à un but de Gabriel Martinelli.

Dimanche, Arsenal peut non seulement conforter sa place de dauphin, mais aussi asséner un coup quasi fatal aux ambitions de titre de Manchester City. Une rencontre qui s’annonce explosive et pourrait bien redéfinir la hiérarchie de cette saison de Premier League.

Horaire et lieud u match

Premier League - Premier League Emirates Stadium

Le match de Premier League entre Arsenal et Manchester City se jouera à l'Emirates Stadium à Londres, en Angleterre.

Le coup d'envoi sera donné à 8h30 PT / 11h30 ET le dimanche 2 février, aux États-Unis.

Infos des équipes et groupes

Infos de l'équipe d'Arsenal

Le gardien de but David Raya est craint de souffrir d'une blessure musculaire mais pourrait encore être sélectionné, tandis que Ben White, Gabriel Jesus, Bukayo Saka et Takehiro Tomiyasu seront tous absents en raison de leurs blessures respectives.

En attendant, les Gunners ont remporté l'appel contre le carton rouge de Myles Lewis-Skelly et le joueur de 18 ans devrait donc débuter au poste d'arrière gauche, avec Ethan Nwaneri probable pour un début en attaque.

Infos de l'équipe de Manchester City

Guardiola restera sans Rodri, Oscar Bobb, Ruben Dias, Jeremy Doku et Nathan Ake en raison de leurs préoccupations respectives, tandis qu'Abdukodir Khusanov n'a pas réussi à impressionner lors de ses débuts contre Chelsea.

La bonne nouvelle est que Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov et Vitor Reis pourraient être déclarés aptes pour le match.

