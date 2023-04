Arsenal : le conseil de Gabriel Jesus pour remporter la course au titre

Après avoir dérapé contre West-Ham, Arsenal est en danger dans la course au titre mais Gabriel Jesus ne cède pas à la panique.

Encore un coup dur pour Arsenal dans la course au titre. En une semaine, les Gunners ont hypothéqué une grande partie de leur avance sur les Cityzens. Arsenal a laissé filer les trois points face à West-Ham ce dimanche après avoir compté une avance de deux buts pour faire finalement match nul 2-2 chez le rival londonien.

"Nous avons baissé de niveau"

Arsenal a même manqué l'occasion de tuer le match à 2-1 lorsque Bukayo Saka a raté son penalty. C'est la deuxième fois d'affilée qu'Arsenal laisse filer un tel avantage pour finir par faire match nul en à peine une semaine après le partage des points sur la pelouse de Liverpool, réduisant ainsi son avance en tête du classement à quatre points.

Fort de son expérience de vainqueur de la Premier League avec Manchester City, Gabriel Jesus, buteur face à West-Ham, s'est dit déçu par l'effondrement de son équipe et affirme qu'elle doit éviter de commettre les mêmes erreurs à l'avenir. "Une fois de plus, les trois points étaient entre nos mains", a déclaré l'attaquant brésilien après le match.

"Ce n'est pas le moment de blâmer les autres"

"En tant qu'équipe, nous devons élever notre niveau et revenir à nos principes. Nous connaissons notre force, nous savons ce que nous pouvons faire. Dans les 10 à 20 premières minutes, nous avons bien attaqué l'adversaire, puis nous avons baissé de niveau, ce qui n'est évidemment pas possible si vous voulez lutter pour le titre", a ajouté le Gunner.

"Cela a commencé 5 ou 10 minutes avant le penalty, parce qu'après avoir marqué le deuxième but, nous nous sommes arrêtés. En tant qu'équipe, ce n'est pas le moment de blâmer, en tant qu'équipe nous devons élever notre niveau et revenir à nos principes et, comme je l'ai dit, gagner les matches, c'est la seule façon d'arriver le mois prochain et de se battre pour le titre à nouveau", a conclu Gabriel Jésus.

L'avantage d'Arsenal sur son premier poursuivant, Manchester City, pourrait être encore plus réduit, car l'équipe de Mikel Arteta a joué un match de plus que ses rivaux, qui sont sur une série de 10 victoires. Arsenal tentera de rebondir et de conserver son avance en tête du classement lors de son déplacement à Southampton la semaine prochaine.