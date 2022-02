Arsenal : Gabriel regrette le départ d'Aubameyang

Le défenseur d'Arsenal Gabriel affirme que Pierre-Emerick Aubameyang est "dans mon cœur", tout en expliquant que les relations de l'attaquant avec Mikel Arteta et le personnel d'encadrement, et non ses coéquipiers, ont conduit à son départ.

Aubameyang manue à Gabriel

Aubameyang a rejoint le FC Barcelone en janvier après avoir été gelé à Arsenal et l'international gabonais a pris un départ rapide avec son nouveau club avec cinq buts lors de ses six premiers matches.

Avant cela, il n'avait pas joué depuis le 6 décembre, après avoir été privé du titre de capitaine d'Arsenal, mais Gabriel, l'ancien coéquipier d'Aubameyang, affirme qu'il garde un bon souvenir de l'attaquant.

"Aubameyang est dans mon cœur, nous le voulions tous à Arsenal", a déclaré le défenseur brésilien à Oh My Goal. "C'est quelque chose qui s'est passé entre lui et l'équipe d'entraîneurs, les autres joueurs n'étaient pas dedans.

"Je lui ai dit au revoir avant qu'il ne parte, j'espère qu'il apprécie Barcelone, c'est une personne très gentille avec un grand cœur et je l'aime beaucoup."