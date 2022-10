Arsenal - Chelsea : Pierre Emerick Aubameyang détruit Mikel Arteta !

L'attaquant de Chelsea a ouvertement taclé son ancien entraîneur à Arsenal, estimant qu'il est incapable de gérer "des grands joueurs".

Aubameyang a été filmé en train de critiquer Mikel Arteta, entraîneur d'Arsenal et à l'origine de son départ du club londonien. L'attaquant est parti en janvier au FC Barcelone dans le cadre d'un transfert gratuit après avoir été mis à pied et avoir perdu le capitanat du club en raison d'un manquement disciplinaire. Il a rejeté la responsabilité de son départ "compliqué" sur Arteta, tandis que l'entraîneur a répondu en insistant sur le fait qu'il "était la solution, pas le problème."

"Il a besoin de jeunes joueurs qui ne disent rien"

Des fuites de vidéos montrant l'ancien attaquant d'Arsenal critiquant Mikel Arteta alors qu'il se trouvait en compagnie de son entourage font le tour des médias sociaux. "Les gros caractères et les grands joueurs... il ne peut pas s'en occuper", entend-on l'ancien attaquant d'Arsenal dire. "Il a besoin de jeunes joueurs qui ne disent rien".

Les derniers mois de Pierre Emerick Aubameyang à Arsenal ont laissé des traces. Comme l'a confirmé la série "All or Nothing : Arsenal" sur Prime Vidéo, le départ de l'international gabonais a été grandement orchestré par Mikel Arteta qui a sous-entendu que ce dernier était devenu dangereux et nocif pour son vestiaire, Aubameyang ayant été écarté de l'équipe première pendant de nombreuses semaines avant d'être cédé à Barcelone.

Aubameyang recroisera Arteta le 6 novembre

Aubameyang est maintenant de retour en Premier League avec Chelsea, après avoir rejoint le club en provenance de Barcelone lors du dernier mercato estival. Pendant ce temps, Arteta a guidé les Gunners vers un excellent début de saison, remportant huit de leurs neuf premiers matchs de Premier League et se plaçant à la première place du classement juste devant Manchester City.

Aubameyang choqué par le départ de Tuchel ?

Arsenal a remporté dix de ses onze premiers matches d'une saison, toutes compétitions confondues, pour la troisième fois seulement dans l'histoire du club. Les Gunners sont leaders de Premier League et viennent d'enchaîner deux victoires de rang contre l'ennemi juré Tottenham et Liverpool, certes en perte de vitesse depuis le début de saison.

Remplaçant face Wolverhampton lors du succès de Chelsea ce week-end, l'attaquant des Blues sera de retour aux affaires ce mardi contre un autre ancien club, l'AC Milan, son club formateur, en Ligue des champions à San Siro. L'international gabonais espère faire aussi bien qu'au match aller où il avait marqué à Stamford Bridge.