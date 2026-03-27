Arsenal a trouvé sa nouvelle star

Son transfert a été transformé en transfert définitif cet été pour un montant de 23 millions d'euros.





Depuis, Le Fée s'est imposé comme un joueur clé des Black Cats en Premier League. Il a inscrit quatre buts et délivré quatre passes décisives en 29 apparitions en championnat cette saison, principalement en tant que milieu offensif.





Arsenal compte déjà sur Martin Odegaard, Eberechi Eze, Kai Havertz et Mikel Merino pour occuper ce poste à l'Emirates Stadium, sans oublier Ethan Nwaneri, prêté par l'Olympique de Marseille. Cependant, le club londonien aurait ciblé Le Fée comme une recrue potentielle pour le mercato estival.





C'est ce qu'affirme le média espagnol Fichajes, qui indique qu'Arteta considère l'ancien joueur de Lorient comme le candidat idéal pour renforcer son milieu de terrain en vue de la saison prochaine.





Il semblerait qu'une somme de 50 millions d'euros soit nécessaire pour convaincre Sunderland de le vendre lors du prochain mercato estival, mais il est considéré comme l'une des principales cibles d'Arsenal sur le marché des transferts, le club cherchant à capitaliser sur une saison 2025-2026 extrêmement impressionnante.