Arnold ou Carvajal pour affronter le Bayern Munich ? Arbeloa tranchera

Alvaro Arbeloa, l’entraîneur du Real Madrid, a quasiment arrêté la composition du côté droit de son équipe pour le match très attendu contre le Bayern Munich, prévu mercredi prochain à l’Allianz Arena, en quart de finale retour de la Ligue des champions.

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Selon le quotidien madrilène MARCA, Arbeloa estime que Dani Carvajal n’est pas encore à 100 % de sa forme physique.

Sauf coup de théâtre, l’entraîneur espagnol devrait donc aligner Trent Alexander-Arnold contre le Bayern Munich.

Selon le quotidien madrilène, ce choix s’appuie avant tout sur l’état de forme actuel des deux hommes plutôt que sur une différence marquée dans leurs performances ; les statistiques et le temps de jeu récents confirment qu’il n’y a guère d’écart entre les deux latéraux.

Le Real espère ainsi prendre sa revanche après sa défaite 2-1 à domicile face au Bayern, mardi dernier au stade Santiago Bernabéu.