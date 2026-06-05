Peu après son départ de Liverpool, Arne Slot pourrait rester en Premier League. Fulham s’intéresse à l’entraîneur néerlandais, mais, selon The Athletic, un retour immédiat sur les terrains anglais n’est pas d’actualité.

Peu après l’annonce du départ de Slot, Liverpool a officialisé la nomination d’Andoni Iraola, en provenance de Bournemouth, pour lui succéder à Anfield.

À Fulham, le poste s’est libéré cette semaine : Marco Silva a quitté Craven Cottage pour rejoindre Benfica, où il succède à José Mourinho.

Les Cottagers se sont immédiatement positionnés pour accueillir le Néerlandais, lequel, selon la même source, attirerait aussi l’attention d’autres formations, dont l’AC Milan.

Selon le média britannique, le technicien néerlandais pourrait toutefois s’engager rapidement avec un nouveau club.

L’entraîneur ne se précipiterait pas sur son avenir. Selon le média britannique, il suit par ailleurs de près la situation de la sélection néerlandaise.

Après la Coupe du monde, Ronald Koeman pourrait quitter son poste de sélectionneur, ce qui maintiendrait toutes les options ouvertes pour Slot.