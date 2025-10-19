Argentine U20 - Maroc U20 : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La tradition face à la révolution. L'héritage contre l'histoire en marche. La finale de la Coupe du Monde U20, ce dimanche soir à Santiago, oppose deux mondes : l'Argentine, puissance historique du football de jeunes en quête de son septième sacre, et le Maroc, finaliste surprise qui incarne la montée en puissance du football africain.

L'Argentine pour reconquérir un trône oublié depuis 18 ans

Forte d'un parcours parfait avec six victoires en six matchs, l'Albiceleste arrive en finale avec le statut de favorite. Cette génération dorée, comparée à celle de 2005-2007, rêve de ramener à son pays un titre qui le fuit depuis près de deux décennies. Respectueux de leur adversaire, le sélectionneur Diego Placente et ses joueurs savent qu'ils devront faire preuve de maturité pour gérer la pression d'un héritage aussi lourd que prestigieux.

Le Maroc, la force tranquille d'une nouvelle école

Personne ne les attendait à ce niveau. Tombeurs de l'Espagne, des États-Unis et de la France, les Lionceaux de l'Atlas ont impressionné le monde par leur résilience et leur discipline tactique. Guidés par la philosophie de leur coach Mohamed Ouahbi – "l'efficacité prime sur la possession" –, les Marocains jouent avec une humilité et une force collective remarquables. Portés par la ferveur de tout un peuple, ils sont en "mission nationale" pour écrire la plus belle page de leur histoire.

Une finale pour l'éternité

Cette affiche est une fascinante opposition de styles entre la tradition offensive argentine et la rigueur tactique marocaine. Malgré l'absence de son gardien titulaire, forfait, le Maroc croit en son étoile et en son mental à toute épreuve pour créer un dernier exploit. L'Argentine, elle, doit assumer son statut. Quelle que soit l'issue, cette finale couronnera une grande équipe et marquera une page d'histoire pour l'un des deux continents.

Heure du coup d'envoi Argentine U20 vs Maroc U20

Le match se jouera au Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos à Santiago, Chili, le lundi 20 octobre (dans la nuit de dimanche a lundi), avec un coup d'envoi à 01h00, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos de l'équipe Argentine U20

Privée de deux titulaires importants, Álvaro Montoro et Valente Pierani, tous deux blessés, l’Argentine U20 abordera la finale de la Coupe du monde avec un effectif légèrement amoindri. Malgré ces absences, la sélection albiceleste conserve de solides arguments offensifs grâce à son atout majeur : Alejo Sarco.

L’attaquant de 19 ans, véritable révélation du tournoi, a inscrit quatre buts en six rencontres et reste le principal danger dans le secteur offensif argentin. Doté d’un sens du but affûté et d’une grande mobilité, il sera une nouvelle fois la pièce maîtresse du dispositif face au Maroc, avec l’objectif d’offrir à l’Argentine un nouveau sacre mondial dans cette catégorie.

Infos sur l'équipe U20 du Maroc

Le Maroc U20 abordera la finale de la Coupe du monde dans des conditions idéales, avec un groupe au complet et aucun joueur blessé ou suspendu. Une situation rare à ce stade de la compétition, qui permet au sélectionneur de disposer de toutes ses options pour ce rendez-vous historique.

L’homme à surveiller côté marocain sera sans conteste Yassir Zabiri, véritable fer de lance de l’attaque des Lionceaux de l’Atlas. L’attaquant de 20 ans a déjà inscrit trois buts en cinq matchs et reste en quête de nouveaux exploits. Grâce à sa mobilité et à son sens du but, il pourrait bien être le facteur décisif d’un Maroc ambitieux, prêt à conclure son parcours exceptionnel par un sacre mondial.

