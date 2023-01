Argentine : Scaloni répond à Deschamps

Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a confirmé qu'il allait signer une prolongation de contrat avec les champions du monde.

Scaloni, et son homonyme Lionel Messi, ont mené l'Albiceleste à la gloire au Qatar, en remportant le titre de la Coupe du monde 2022 de manière spectaculaire.

La gloire au Moyen-Orient a scellé la première Coupe du monde de l'histoire de Messi, et le premier titre mondial de l'Argentine depuis 1986, après avoir perdu les finales de 1990 et 2014.

Après avoir pris en charge Messi et ses coéquipiers en 2018, Scaloni a connu une ascension extraordinaire pour l'entraîneur né à Santa Fe.

Il est désormais le premier entraîneur argentin à remporter une Copa América et une Coupe du monde au cours de la même période, et sa position est plus forte que jamais.

Son contrat actuel expire à la fin de 2026, ce qui l'amène au-delà de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada, mais il est prêt à s'engager au-delà de cette date, alors que les discussions de prolongation se poursuivent à Buenos Aires.

"Je suis dans un endroit de rêve pour tout Argentin", selon les informations de Diario AS.

"Nous sommes dessus (le contrat). Je suis dans un endroit incroyable après avoir gagné la Coupe du monde".

Pou rappel, Didier Deschamps a lui aussi prolongé jusqu'en 2026 avec les Bleus.