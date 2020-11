Argentine - Lionel Scaloni : "Nous sommes une équipe difficile"

Le sélectionneur de l'Argentine se félicite des progrès affichés par l'Albiceleste, de plus en plus compliquée à manoeuvrer ces dernières semaines.

Mardi soir, l' s'est imposée contre le (2-0). Nicolas Gonzalez et Lautaro Martinez ont marqué mardi des buts en première période à Lima, offrant aux hommes de Lionel Scaloni une troisième victoire en quatre matches d'éliminatoires de la 2022.

L'Argentine a ainsi prolongé son invincibilité à 11 matchs, alors qu'elle a remporté ses trois derniers matches de qualification à l'extérieur - ce qu'elle n'avait pas réalisé depuis 2000. Lionel Scaloni, le sélectionneur, est donc un homme satisfait, lui qui voit dans la forme actuelle de son équipe de nombreux signaux positifs.

"Quand nous devons travailler dur, nous le faisons"

"Je pense que le plus important, c'est que nous avons montré que nous sommes une équipe difficile, un rival difficile. Quand nous devons travailler dur, nous le faisons. Et quand nous jouons, nous le faisons avec les meilleurs joueurs du monde. Nous sommes venus jouer sur un terrain difficile aujourd'hui, contre un adversaire qui avait besoin de gagner", s'est ainsi félicité le sélectionneur de l'Albiceleste, qui entend maintenant analyser plus en profondeur le contenu proposé pour continuer à s'améliorer.

"Nous avons fait une excellente première période et à la fin, nous avons gagné. Nous devons continuer à nous améliorer. Nous allons maintenant analyser nos deux derniers matches et en tirer des conclusions", a-t-il ajouté. Avec un Lionel Messi de retour, tout semble beaucoup plus facile pour l'Argentine.