Convoqué chez les Bleus, Bouna Sarr n'a pas pu venir

Blessé, Bouna Sarr a préféré décliner la convocation avec les Bleus pour prendre le temps de se rétablir.

Dans la catégorie des transferts improbables de l'été, celui de Bouna Sarr vers le tient assurément une place de choix. À la surprise générale, le latéral droit de l' s'est en effet engagé en faveur du Champion d'Europe dans les derniers instants du mercato. Une opportunité qu'il ne pouvait refuser...

Après avoir rejoint les Champions d'Europe, le latéral droit aurait pu, en plus, se faire une place chez les Champions du Monde. En effet, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille avait été sondé par Didier Deschamps pour venir renforcer la défense des Bleus lors du dernier rassemblement. Malheureusement pour le Bavarois, il n'a pas été en mesure d'honorer cette potentielle convocation, car blessé. C'est en tout cas ce qu'il a révélé à la chaîne Téléfoot ce mercredi.

"La meilleure des décisions pour moi, c'était de me soigner"

"C’est simple. J’ai été contacté lundi dernier pour rejoindre le rassemblement. Ils sont entrés en contact avec moi dans un premier temps, puis avec le club. Il s'avère qu'après le dernier match de championnat avant la trêve contre Dortmund, je me suis blessé à une cuisse. Je faisais donc des soins, c'était un peu juste pour moi", a précisé l'ancien Marseillais, avant de rétablir certaines vérités. Selon lui, ce sont les médecins qui ont préféré le dispenser de ce rassemblement.

"À aucun moment, ce n'est le Bayern Munich qui m'a empêché d'aller en sélection, bien au contraire. Ils étaient très heureux pour moi. Après que les médecins du Bayern et de l'équipe de se sont concertés, ils ont estimé que la meilleure des décisions pour moi, c'était de me soigner, de prendre mon temps. Ils ont estimé que c’était dangereux pour moi", a ensuite ajouté Bouna Sarr. Finalement, c'est donc Ruben Aguilar qui a eu le bonheur de rejoindre les Bleus et d'honorer sa première sélection.