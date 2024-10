Argentine, Lionel Messi évoque sa retraite après un triplé éclatant contre la Bolivie

Après le match des éliminatoires du Mondial 2026 contre la Bolivie, Lionel Messi a profité pour donner une idée sur sa retraite.

Accrochée par le Venezuela (1-1) jeudi dernier, l’Argentine a clôturé sa trêve internationale par une victoire écrasante contre la Bolivie dans le cadre de la dixième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Amérique. L’Albiceleste s’est imposé sur le score de 6-0 grâce à un triplé de son emblématique capitaine dans la nuit du mardi à ce mercredi 16 octobre 2024.

Messi proche de sa retraite, mais…

En bon capitaine, l’attaquant de l’Inter Milan a ouvert le score pour l’Albiceleste (18e) avant que Lautaro Martinez (43e), Julian Alvarez (45+3e) et Thiago Almada (69e) ne corsent l’addition. Mais l’octuple vainqueur du Ballon d’Or a sorti le grand jeu en inscrivant deux autres buts (84e et 86e), s’offrant ainsi son dixième triplé en sélection. A l’issue de ce match au cours duquel il a également délivré deux passes décisives, l’ancien joueur du PSG a fait une annonce sur son avenir.

« La vérité est que je n'ai pas fixé de date, ni de délai, je profite simplement de tout cela, je suis heureux d'être ici et de ressentir l'amour des gens parce que je sais que ça pourrait être mes derniers (matchs). Il me reste maintenant la fin de la saison (les play-offs de MLS avec l’Inter Miami, Ndlr), puis commencer l'année en faisant une bonne présaison », a-t-il lancé.

Leo veut continuer à faire plaisir aux supporters

Par ailleurs, la légende vivante du FC Barcelone veut faire une bonne présaison avec son club de l’Inter Miami. Toutefois, le natif de Rosario veut continuer à porter l’Argentine autant de fois que possible si les fans sont toujours satisfaits de ses apports. « L'année dernière, je n'en avais pas eu parce que nous avions beaucoup de déplacements d'un endroit à un autre, ce dont le club avait besoin, mais ce n'était pas une bonne présaison. Je pensais beaucoup à la Copa (America) et c'est pour ça que j'ai pris très soin de moi et parfois c'est pire. Il faut bien terminer l'année et recommencer à préparer l'année, je vois étape par étape et je continue à en profiter jour après jour », a-t-il ajouté.

Getty Images Sport

« Cela m'émeut, je veux profiter de ça, être heureux là où je suis, être avec mes coéquipiers. Malgré mon âge, quand je suis ici, j'ai l'impression d'être un enfant à cause des bêtises que je fais parce que je me sens à l'aise. Tant que je vois que je me sens bien et que je peux continuer à aider l'équipe comme je l'entends, nous continuerons à en profiter », a conclu l’attaquant de 37 ans.