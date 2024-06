Argentine, Cristian Romero en rajoute une couche sur Mbappé

Cristian Romero s’est exprimé samedi sur le clash qui oppose Kylian Mbappé aux joueurs argentins.

L’Euro 2024 démarre le 14 juin prochain tout comme la Copa América. Avant le coup d’envoi des deux compétitions, les joueurs de l’Argentine enragent toujours contre Kylian Mbappé pour sa sortie sur les difficultés de remporter la Coupe du Monde. Ce samedi, c’est au tour de Cristian Romero d’en rajouter une couche, quelques jours après la sortie de Leandro Paredes.

Leandro Paredes dézingue Kylian Mbappé

« Pour moi, l’Euro est plus compliqué que la Coupe du Monde. Même s’il y a plus de pression mondiale, ici toutes les équipes se connaissent parfaitement, nous jouons constamment les uns contre les autres ». Tels sont les propos de Kylian Mbappé qui ont déclenché une polémique en Amérique du Sud et surtout en Argentine. L’Albiceleste a notamment remporté la Coupe du Monde 2022 en battant la France aux tirs au but lors de la finale au Qatar. Est-ce la raison de la frustration de Mbappé ?

Getty

En tout cas, les joueurs argentins ne lui ont pas pardonné cette déclaration à l’image de Leandro Paredes qui a récemment répondu de manière cinglante au Bondynois. « Il a eu la chance de gagner une Coupe du Monde mais pas encore l’Euro. Nous avons soulevé la Copa América, la Finalissima et la Coupe du Monde. Nous savons à quel point c’est exigeant et difficile. Nous pensons à nos exploits. Chacun est libre de penser et dire ce qu’il veut ensuite », a lâché l’ex-coéquipier de Mbappé au PSG.

Cristian Romero calme le jeu avec Mbappé

Champion du monde en 2018 à seulement 19 ans lors de son premier international, Kylian Mbappé a subi une désillusion avec les Bleus lors de l’Euro 2020. Ce qui explique en partie pourquoi le néo-madrilène trouve la compétition continentale plus difficile que le mondial. Contrairement à Paredes, Cristian Romero respecte l’avis de Mbappé.

Getty Images

« Ce sont des opinions, elles sont respectées. La Coupe du monde est la compétition la plus difficile à laquelle j’ai participé. Chacun peut dire ce qu’il veut. J’ai eu l’occasion de gagner toutes les compétitions auxquelles j’ai participé avec l’équipe nationale. L’opinion est libre et si pour lui d’autres choses sont compliquées, ce n’est pas grave. On ne peut pas expliquer ce qui vous arrive quand vous gagnez une Coupe du monde », a confié le défenseur de Tottenham dans des propos relayés par Olé.