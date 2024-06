Paredes et Mbappé, le règlement de compte

Leandro Paredes a répondu aux commentaires de Kylian Mbappé sur le fait que l'Euro est plus difficile que la Coupe du monde.

Leandro Paredes a répondu aux propos de Kylian Mbappe qui a déclaré que l'Euro était plus difficile que la Coupe du monde lors d'une conférence de presse. Kylian Mbappe s'est exprimé mardi lors d'une conférence de presse avec l'équipe de France et voici ce qu'il a dit :

L'article continue ci-dessous

"L'Euro, c'est compliqué. Pour moi, plus compliqué qu'une Coupe du monde. Même s'il y a plus de pression à la Coupe du monde. Toutes les équipes se connaissent, on joue tout le temps les uns contre les autres. Tactiquement, c'est un football très similaire.

Alors que l'équipe nationale argentine est en Floride, Leandro Paredes s'est entretenu avec Nani Senra de DSports et voici ce qu'il avait à dire :

"Il a eu la chance de gagner une Coupe du monde, mais je crois qu'il n'a toujours pas gagné un Euro. Nous avons eu la chance de gagner la Copa América, la Finalissima et la Coupe du monde.

"Nous pensons à ce que nous avons accompli pour que chacun puisse ensuite penser et dire ce qu'il veut.