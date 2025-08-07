Arda Guler devient un monstre physique

Depuis son arrivée en provenance de Fenerbahçe en 2023, Guler a eu du mal à se faire remarquer au Real Madrid. Carlo Ancelotti l'a souvent négligé, lui préférant Rodrygo Goes et Brahim Diaz. Cependant, l'arrivée de Xabi Alonso devrait changer la donne pour l'international turc.

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Alonso est un grand fan de Guler, et ses supporters lui accorderont un rôle important pour la saison à venir. Pour se préparer, le joueur a lui-même mis en forme.

Selon Diario AS, Guler a pris plusieurs mesures pour être dans les meilleures conditions possibles pour la saison à venir. Il a bénéficié des services d'un préparateur physique, d'un kiné et d'un cuisinier, ce qui lui a permis de prendre 8 kg de muscle depuis son arrivée au Santiago Bernabéu il y a deux ans.

Alonso attend beaucoup de Guler pour la saison 2025-26

Avec l'absence de Jude Bellingham jusqu'en octobre, Guler aura l'opportunité d'être titulaire au Real Madrid dès les premiers mois de la saison 2025-26. Comme mentionné précédemment, Alonso compte beaucoup sur lui, l'ancien entraîneur du Bayer Leverkusen ayant récemment qualifié le joueur de 20 ans de « joueur exceptionnel ».

« Il a beaucoup de qualités, c'est un joueur exceptionnel. Il a un répertoire de passes très large, nous jouons mieux avec lui, mais il doit apprendre, développer son jeu. Il est temps d'investir pour qu'Arda progresse.»

Il reste à voir comment Guler évoluera dans les mois à venir, mais il a toutes les chances de faire une différence au Real Madrid.