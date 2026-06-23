Arbeloa se rapproche de la Premier League… mais croise déjà Alonso !

Álvaro Arbeloa, ancien défenseur du Real Madrid, est tout proche de prendre les commandes de Fulham. Le club londonien a fait de l’Espagnol sa priorité pour le poste d’entraîneur et a déjà franchisé plusieurs étapes décisives dans les négociations.

Selon la presse britannique, le club londonien l’aurait déjà désigné comme candidat numéro un et aurait accompli des progrès significatifs lors des dernières négociations, même si l’accord attend encore la finalisation des dernières formalités.

Bien qu’il ait reçu des approches d’autres clubs européens, dont l’AC Milan, la détermination de Fulham et la qualité du projet présenté par le club londonien l’ont convaincu de tenter l’aventure en Premier League.

Si le transfert se concrétise, Arbeloa effectuera son retour en Premier League sous un nouveau statut. Dès la première journée, il devra relever un défi de taille en affrontant son compatriote Xabi Alonso, entraîneur de Chelsea, lors du derby londonien très attendu.

Cette nomination, si elle se concrétise, marquera une étape majeure dans le parcours d’entraîneur d’Arbeloa, jusqu’ici limité aux catégories jeunes. Il aura l’occasion de se tester dans l’un des championnats les plus exigeants au monde, et l’annonce officielle pourrait intervenir dans les prochaines heures ou jours.