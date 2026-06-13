Arbeloa monte Mourinho contre la star du Real

L’arrivée de l’entraîneur José Mourinho au Real Madrid a immédiatement compliqué la situation d’une des stars du club. Le technicien portugais réclame des renforts défensifs de premier plan pour solidifier une arrière-garde madrilène sévèrement éprouvée durant l’exercice précédent, conclu sans aucun titre.

Le club merengue a officialisé la venue de l’entraîneur portugais pour un contrat de trois ans, son deuxième passage sur le banc madrilène, avec pour objectif d’effacer les deux saisons blanches précédentes.

Selon le journaliste espagnol Miguel Serrano, l’ancien entraîneur du Real Álvaro Arbeloa aurait placé le latéral gauche Álvaro Carreras dans une position délicate aux yeux de Mourinho en émettant des commentaires négatifs dans son dernier rapport d’évaluation, qui présentait le joueur comme une présence indésirable dans le vestiaire.

Selon Defensa Central, qui a diffusé l’information sur sa chaîne YouTube, Serrano a affirmé : « José Mourinho a demandé au Real Madrid de recruter un arrière gauche après avoir reçu des rapports très négatifs d’Arbeloa concernant Álvaro Carreras ».

Selon lui, le technicien portugais ne compterait pas sur Carreras, ni sur Raúl Asensio pour la saison à venir.

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Selon Serrano, les deux joueurs ne sont pas logés à la même enseigne : « La situation d’Asensio est particulière, car il veut rester au Real Madrid et conserver son salaire, qu’il joue ou non, ou partir dans un autre club prêt à lui verser la même rémunération. »

Concernant Carreras, le technicien portugais souhaite s’en séparer, mais le club, conscient de son arrivée seulement l’été dernier, veut lui accorder une seconde chance.

Le Real Madrid s’active déjà pour satisfaire Mourinho : la solution pourrait être un défenseur central gaucher capable de glisser sur le côté, ou un arrière gauche spécifique.

Des incertitudes entourent Mendy

Il a ajouté : « Cette situation est peu souhaitable, car le groupe compte déjà trois joueurs au poste d’arrière gauche. Malgré des performances peu convaincantes, Mourinho veut s’appuyer sur Ferland Mendy, mais la condition physique du Français reste incertaine et ses blessures à répétition menacent sa carrière. »

Dans ce contexte, le club envisage de céder les joueurs non titulaires, et la vente de Fran García est l’une des priorités, d’autant plus que la situation de Carreras pourrait faciliter cette opération. Si une offre satisfaisante est reçue pour l’ancien joueur de Benfica, le Real l’étudiera attentivement.

Il a toutefois précisé : « Il sera difficile de trouver un accord de vente qui couvre le montant de son transfert depuis Benfica (60 millions d’euros). »

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Conscient de cette problématique, Mourinho réclame la venue de Calafiori (Arsenal) ou de Gvardiol (Manchester City), deux joueurs polyvalents capables d’évoluer à gauche comme dans l’axe de la défense.