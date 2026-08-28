Arbeloa avoue : je suis à Fulham grâce au Real Madrid

Álvaro Arbeloa, l'entraîneur de Fulham, a évoqué son ancienne période au Real Madrid, en affirmant qu'il restera toujours reconnaissant envers la Maison Blanche.

Le quotidien AS a rapporté les déclarations d'Arbeloa au réseau DAZN, dans lesquelles il a dit : « Entraîner le Real Madrid a été une expérience d'apprentissage énorme et formidable. »

Il a ajouté : « J'aurais aimé que les choses se passent mieux, pour le club et pour les supporters, mais les choses se sont déroulées comme elles se sont déroulées. Je resterai toujours reconnaissant envers le Real Madrid. Je suis madridiste et je le resterai toujours. Surtout maintenant, alors que j'ai aussi un ami sur le banc de touche qui dirige l'équipe. »

Il a poursuivi : « Le Real Madrid est le club de ma vie. Je suivrai tous ses matchs. Je suis ici grâce au Real Madrid. J'ai passé plus de 20 ans lié à ce club, et c'est quelque chose que je porterai toujours en moi. »

À propos de la Premier League, il a commenté : « Ce qui m'a convaincu de venir à Fulham, c'est le projet que l'équipe m'a présenté, et la passion que m'ont montrée les propriétaires du club. »

Il a expliqué : « Je veux que nous soyons une équipe très agressive, lorsque nous n'avons pas le ballon ou lorsque nous le perdons. C'est extrêmement important et cela exige beaucoup à tous les niveaux : physique, mental et collectif. Tous les joueurs doivent le faire, car les risques que l'on prend lorsqu'on défend vers l'avant sont grands, mais c'est le style que je souhaite voir de la part de mon équipe. »

Concernant la période remarquable que vivent les entraîneurs espagnols en Angleterre, il a commenté : « Tous les entraîneurs espagnols ont leur propre style. Certains ont un parcours étoffé comme Guardiola ou Emery. Iraola est ici depuis 3 ans, Xabi est venu à Chelsea, et Arteta enchaîne les victoires. Je suis heureux de voir tous ces gens réussir, et d'apprendre d'eux, car ce sont de très grands entraîneurs. »

Il a conclu : « J'aime les joueurs qui veulent apprendre et travailler, et qui exigent beaucoup d'eux-mêmes. Gonzalo et Palacios sont deux joueurs qui possèdent un talent énorme, et qui partagent ce caractère, cette rigueur envers soi-même et cette ambition que je veux des jeunes joueurs comme eux. »

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