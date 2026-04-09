أrbeloa à propos des plaintes du FC Barcelone concernant l’arbitrage : je ne changerai pas d’avis

Álvaro Arbeloa, entraîneur du Real Madrid, a suscité la polémique au sujet de l’arbitrage après avoir donné une réponse ambiguë à une question sur les plaintes du rival Barcelone.

Le match Barcelone-Atlético de Madrid, disputé hier mercredi soir lors du quart de finale aller de la Ligue des champions, a été marqué par des décisions arbitrales controversées. L’équipe de la capitale s’est imposée 2-0, avant de disputer le match retour à domicile mardi prochain.

Les joueurs du Barça et leur entraîneur, Hans Flick, se sont étonnés qu’un penalty ne soit pas accordé malgré une main de Marc Pubill, et ils ont également contesté l’expulsion de Pau Cubarsí.

Flick a déclaré après la rencontre : « Je pense qu’il y a de nombreuses situations, par exemple celle où leur joueur a touché le ballon de la main (dans la surface), et l’arbitre n’a rien sifflé… Pour moi, c’est très clair, je ne sais pas pourquoi la VAR n’est pas intervenue ! »

Interrogé sur les plaintes du Barça au sujet de l’action de Pubill, Arbeloa a répondu, lors d’une conférence de presse ce jeudi matin avant d’affronter Gérone en Liga demain vendredi : « Je ne veux pas entrer dans ce genre d’évaluations. Nous avons vu ce qui s’est passé le week-end dernier, et ce qui continue de se produire depuis de nombreuses semaines ».

Il a ajouté : « Mon avis est clair et je m’y tiens, c’est ce que je vois semaine après semaine ».

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À la question de savoir s’il estime que l’arbitrage du Real Madrid et de Barcelone diffère en Europe par rapport à la Liga, Arbeloa a répondu : « Tout le monde connaît mon avis sur ce qui s’est passé pendant des années et ce qui continue de se produire. Je ne changerai pas d’avis ».

Quant au fait de douter du système d’arbitrage en Espagne, il a expliqué : « Il ne s’agit pas de confiance ou de manque de confiance, mais de ce que nous voyons ».

Il a poursuivi : « Ce qui s’est passé mardi sur l’intervention de (Kylian) Mbappé, il est difficile de comprendre comment ce n’était pas un carton rouge. Cela arrive même avec la vidéo, dont on pensait qu’elle résoudrait beaucoup de problèmes ».

L’entraîneur a ajouté : « En Espagne, nous attendons toujours une explication, et cela doit être corrigé. Il y a beaucoup de doutes dans ce type de décisions. Parfois, la VAR intervient et parfois non. J’essaie de me concentrer sur mon travail d’entraîneur ».

Arbeloa fait référence à l’action de l’intervention de Jonathan Tah, défenseur du Bayern Munich, contre Mbappé en seconde période du match entre les deux équipes, disputé au stade « Santiago Bernabéu » lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, remporté par le club bavarois sur le score de 2-1.