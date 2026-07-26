Álvaro Arbeloa se lance dans l'aventure de l'entraînement à Fulham, après son départ du Real Madrid, à la suite d'une saison blanche.

L'entraîneur espagnol s'est incliné deux buts à zéro face à Norwich City, pour son premier match avec Fulham, et l'ancien technicien du Real Madrid a encore beaucoup de travail devant lui.

Le journal AS écrit : « Après la défaite face à Norwich, les milieux de la Premier League ont commencé à se demander si Arbeloa était capable de faire progresser un projet qui semble condamné à lutter pour se maintenir une saison supplémentaire dans l'élite. »

Le parcours d'Arbeloa en tant qu'entraîneur au plus haut niveau n'a jamais été facile, car le Real Madrid est un club dont les exigences élevées empêchent beaucoup de tenir sur le banc du stade Santiago-Bernabéu.

Après une année entière sans entraîner, Arbeloa s'est tourné vers l'Angleterre pour prendre les rênes de l'un des clubs les plus anciens de la Premier League.

Les différences entre le championnat espagnol et son homologue anglais sont très nettes, l'aspect physique l'emportant sur tout autre aspect tactique, et le style de jeu y est plus direct et plus vertical qu'en Espagne.

Aujourd'hui, après cette première défaite, et à moins d'un mois du coup d'envoi de la Premier League, des signes d'urgence commencent à apparaître sur les rives de la Tamise, et Fulham doit se mobiliser pour renforcer son effectif et lui donner un nouveau visage.

Arbeloa a montré, par moments lors de son expérience à Madrid, sa capacité à donner au club merengue une identité propre, avant que tout ne finisse par s'effondrer.

Mais le travail de construction ne sera pas facile, et les épreuves qui attendent l'entraîneur espagnol révéleront au monde de quel bois il est vraiment fait.

AS conclut : « Seul le temps dira si Arbeloa réussira dans cette aventure, ou s'il tombera de nouveau de la selle d'un cheval qu'il n'a jamais réussi à maîtriser. »