Un rapport de presse a affirmé, ce dimanche, qu'un chaos total se profile à l'horizon du Paris Saint-Germain, avant le coup d'envoi de la nouvelle saison.

Le Paris Saint-Germain poursuit son activité intense sur le marché des transferts, puisqu'il a déjà annoncé le recrutement du gardien Alessandro Longoni (18 ans), en plus d'autres transactions qu'il cherche à finaliser après qu'elles ont atteint un stade avancé, comme Mika Godts (Ajax) et Ferran Torres (Barcelone).

L'entraîneur Luis Enrique cherche à bâtir une équipe capable de rééditer les succès de la saison dernière.

Bien que le Paris Saint-Germain dispose déjà d'un gardien de but, il a intensifié ses efforts au cours des dernières heures pour recruter un autre gardien : Zion Suzuki, gardien de but de Parme, l'international japonais âgé de 23 ans.

Le journal « Mundo Deportivo » a indiqué que si le transfert se concrétise, Lucas Chevalier, le gardien remplaçant de la formation parisienne derrière Safonov (27 ans), sera très contrarié.

Alors que l'arrivée du jeune Longoni est officiellement perçue comme une transaction pour l'avenir, Suzuki, plus expérimenté, constituera une véritable menace pour Chevalier, qui, malgré sa supériorité passée sur Safonov, a perdu sa place de titulaire au profit du Russe.

Ce recul a empêché le gardien français de participer à la Coupe du monde cet été, un tournoi dans lequel Suzuki a brillé de manière remarquable.

Le journal « L'Équipe » évoque la possibilité d'un différend autour du poste de gardien de but à Paris au cours des prochains jours, ce qui menace de provoquer un chaos total au Saint-Germain.