La chute soudaine de Jamal Musiala lors du match amical du Bayern Munich face à Leipzig, samedi, disputé dans le cadre de la préparation des deux équipes pour la nouvelle saison 2026-2027, a suscité l'inquiétude, avant que Max Eberl, le directeur sportif du club bavarois, ne donne des nouvelles de l'état du joueur.

Le Bayern s'est imposé 3-1 face à Leipzig en Telekom Cup, mais la rencontre a été marquée par une scène inquiétante à la 83e minute, lorsque Musiala s'est effondré subitement sur la pelouse sans contact apparent. Les joueurs des deux équipes se sont empressés d'appeler à l'aide, tandis qu'un médecin urgentiste est entré sur le terrain dans le silence des supporters et a commencé à prodiguer des soins au joueur âgé de 23 ans.

Peu de temps après, le médecin a donné un signe positif, avant que Musiala ne quitte la pelouse, l'air absent et pris de vertiges.

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Après le match, Eberl a déclaré au journal « Bild » : « Il va bien, c'est le plus important », une déclaration qui a atténué les craintes concernant l'état du joueur, qui semblait affecté par les températures élevées ayant atteint 33 degrés Celsius à Munich.

Selon le réseau « Sport 1 », Musiala a souffert de vertiges et de problèmes de circulation sanguine dus à la chaleur, tandis que les examens préliminaires réalisés par les médecins du Bayern n'ont révélé aucun indice inquiétant.

Le joueur devrait bénéficier de repos au cours des deux prochains jours afin de récupérer, le club surveillant son état avant de fixer la date de son retour à l'entraînement.

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