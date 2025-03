Après Rodri, Manchester City perd une autre star pour le reste de la saison

Un nouveau coup dur frappe Manchester City avec la perte d’un pilier défensif, alors que la saison entre dans sa phase décisive.

Rien ne semble épargner Manchester City cette saison. Après des absences déjà lourdes à gérer, dont Rodri, le club anglais voit un cadre de plus rejoindre l’infirmerie. Cette fois, c’est Nathan Aké qui doit dire adieu à ses coéquipiers pour ce qui reste de la saison, au pire moment pour les Skyblues, engagés dans la course à la FA Cup.

Saison terminée pour Nathan Aké

Déjà ralenti par des soucis musculaires à trois reprises depuis le début de la saison, Nathan Aké a subi un nouveau coup dur. Victime d’une fracture au pied lors du huitième de finale de FA Cup face à Plymouth, le défenseur international néerlandais a été opéré et sera indisponible jusqu’à la fin de l’exercice.

Lui-même a confirmé la nouvelle via ses réseaux sociaux : « Cette saison a été très frustrante pour moi, mais j’ai maintenant subi une opération réussie sur une fracture du pied qui me dérangeait depuis des mois et j’envisage l’avenir avec optimisme. Le programme maintenant, c’est récupération et repos, à bientôt Cityzens et merci pour votre soutien ».

Freiné à de nombreuses reprises, Aké n’a pu participer qu’à dix rencontres de Premier League et quatre de Ligue des Champions cette saison. Cette nouvelle absence prolongée vient affaiblir un peu plus un effectif déjà mis à rude épreuve. Alors que les échéances cruciales approchent, cette défection tombe au plus mauvais moment pour Manchester City, qui doit désormais composer sans l’un de ses atouts défensifs majeurs.