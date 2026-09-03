Un rapport de presse a révélé, ce jeudi, le calendrier prévisionnel pour la conclusion de l'affaire Negreira, examinée par la justice espagnole depuis plus de trois ans.

Le juge en charge de l'affaire Negreira a décidé cette semaine de rejeter la demande du Real Madrid de prolonger l'enquête de six mois supplémentaires. Le club cherchait à réunir davantage de preuves sur les indices de corruption sportive présumée, mais le juge a estimé cela inutile et a considéré que la période d'enquête actuelle était suffisante.

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Selon le journal "Marca", les audiences restantes se tiendront, comme le témoignage de Gerard Lopez en novembre prochain, et ce sera tout. Le Real Madrid peut faire appel de la décision devant le tribunal provincial, mais tous les indices montrent que l'enquête est définitivement terminée. Et ensuite ?

Les choses s'orientent désormais vers le procès et le prononcé du verdict que le monde du football tout entier attend depuis trois ans et demi.

Il est prévu de statuer sur l'ensemble des procédures et des recours en suspens avant la fin de l'année en cours. Ensuite, les deux parties présenteront leurs plaidoiries finales, d'abord l'accusation puis la défense. Ainsi, l'enquête sera close.

L'affaire sera renvoyée devant le tribunal pénal si nécessaire. Et c'est là que la procédure pourrait être retardée, car cela dépend du tribunal compétent. Certains tribunaux souffrent d'un plus grand engorgement des affaires que d'autres.

Néanmoins, il est probable que la date du procès soit fixée à l'automne 2027. Toute date plus rapprochée serait très difficile à envisager.

Et si le procès se tient en octobre ou novembre, il durera entre une et deux semaines, ce qui pourrait conduire au prononcé du verdict dans l'affaire Negreira avant la fin de l'année 2027.

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Les échéances du déroulement de l'ensemble de la procédure, d'ici au prononcé du verdict, varient en fonction de plusieurs facteurs, mais des sources juridiques consultées par le journal "Marca" indiquent que tel pourrait être le cadre temporel pour parvenir à un verdict d'ici la fin de l'année prochaine.