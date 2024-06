Après Modric, le Real Madrid prolonge un autre de ses anciens

Le Real Madrid va prolonger un autre de ses cadres après Luka Modric.

Le Real Madrid est sur un nuage ces dernières heures. Le club madrilène a remporté samedi, la 15e Ligue des Champions de son histoire après sa victoire en finale contre le Borussia Dortmund (0-2). Un titre qui vient ponctuer une très belle saison marquée par des sacres en Liga et en Supercoupe d’Espagne. Après la victoire en C1, le Real Madrid a décidé de faire plaisir à Luka Modric qui devrait prolonger. Mais le Croate n’est pas le seul cadre que le club compte récompenser de cette manière.

Le Real Madrid accède à la requête de Luka Modric

La jeunesse prend progressivement le pouvoir au Real Madrid. En témoigne la magnifique de Jude Bellingham et de Vinicius, buteur en finale de C1 pour la deuxième fois après 2022 (1-0 vs Liverpool, ndlr). Mais Dani Carvajal, auteur du premier but contre Dortmund sur la dernière passe décisive de Toni Kroos avec le club, est venu rappeler l’importance des anciens dans cette équipe du Real Madrid.

Un message bien capté par la direction qui va bel et bien offrir une prolongation d’un an de plus à Luka Modric. Relégué dans un second rôle cette saison, le Ballon d’Or aurait pris l’initiative de réduire son salaire afin de rester au club un an de plus.

Lucas Vasquez va prolonger aussi

Contrairement à Luka Modric, Toni Kroos et Nacho vont quitter le club. Le premier prendra sa retraite après l’Euro avec l’Allemagne alors que le second, qui sera aussi à l’Euro avec l’Espagne, pourrait rallier Al Nassr après les sollicitations de Cristiano Ronaldo. Toutefois, l’international croate ne se retrouvera pas seul puisque le Real Madrid va prolonger un autre de ses anciens.

En effet, Mario Cortegana annonce ce dimanche que Lucas Vasquez devrait prolonger avec la Maison Blanche jusqu’en 2025. Joker de luxe de Carlo Ancelotti, recordman de victoires en C1, l’international espagnol, qui compte cinq Ligues des Champions avec le Real Madrid, sera donc Madrilène pour une saison de plus, tout comme Luka Modric.