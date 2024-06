Toni Kroos, la révérence parfaite

Toni Kroos a terminé sa carrière au Real Madrid en remportant la Ligue des champions de l'UEFA.

Le milieu de terrain vétéran a mis un terme à son incroyable carrière chez les Blancos en jouant un rôle clé dans la victoire finale 2-0 contre le Borussia Dortmund.

La victoire à Wembley porte à six le nombre de titres de Ligue des champions remportés par Kroos, dont cinq au cours de sa décennie dans la capitale espagnole.

Le Real Madrid a eu besoin de l'expérience de Kroos et de ses autres stars pour reprendre le contrôle du match en fin de match.

Le corner de Kroos a été repris de la tête par Dani Carvajal, pour débloquer la situation, et le joueur de 34 ans estime que le résultat final était mérité.

« Le plus important, c'est que nous n'ayons pas encaissé de but en première mi-temps. La première mi-temps n'a pas été bonne de notre part. Nous sommes entrés dans le match et avons marqué le but. Nous étions pleinement présents et c'est la meilleure équipe qui a gagné ce soir ».

Kroos tire le rideau sur son passage à Madrid, mais sa carrière se poursuivra jusqu'à l'Euro 2024 cet été, après avoir mis fin à son exil international.