Mercato, Ronaldo incite Al Nassr à piocher au Real Madrid

Frustré par une nouvelle saison blanche avec Al Nassr, Cristiano Ronaldo a identifié des renforts au Real Madrid.

C’est une fin de saison cruelle pour Cristiano Ronaldo. 2e de la Saudi Pro League et éliminé de la Ligue des Champions asiatique, Al Nassr avait encore la Coupe du Roi pour sauver sa saison. Mais le club de Riyad s’est incliné en finale contre Al-Hilal au terme d’une séance de tirs aux buts, vendredi. Une défaite qui prive ainsi Cristiano Ronaldo de son premier titre officiel avec Al Nassr. Lassé par ces échecs successifs, le Portugais demande du renfort et il a des vues sur des joueurs du Real Madrid.

Cristiano Ronaldo exige des renforts à Al Nassr

Depuis son arrivée à Al Nassr à l’hiver 2023, Cristiano Ronaldo n’a toujours pas remporté le moindre titre officiel avec le club saoudien. C’est Al-Ittihad qui l’a privé du championnat lors de sa première saison avant qu’Al Hilal ne marche sur la Saudi Pro League cette saison. Un bilan encore plus cruel pour Ronaldo d’autant plus le quintuple Ballon d’Or est devenu cette saison, le meilleur buteur de l’histoire de la SPL sur une saison avec 35 buts.

Frustré par ce nouvel échec collectif, l’ancien attaquant de Manchester United souhaite voir l’équipe être renforcée pour la saison prochaine. Et, selon les informations de Marca, Cristiano Ronaldo aimerait convaincre ses dirigeants de faire venir des anciens coéquipiers à lui au Real Madrid. A en croire le journal, repris par RMC Sport, Ronaldo considère que le club madrilène « comme ce qui se fait de mieux en termes d’exigence et de réussite ».

Nacho et Casemiro dans le viseur de ‘’l’agent CR7’’

Le premier joueur visé par Cristiano Ronaldo se nomme Nacho Fernandez. A 34 ans, le capitaine du Real Madrid a remporté samedi, sa 6e Ligue des Champions avec le club contre Dortmund. Ce qui est peut-être son dernier titre avec la Casablanca puisqu’il arrive en fin de contrat et a été annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines. Mais l’international espagnol, tenté par une aventure en MLS avant de se raviser, n’aurait pas encore pris de décision sur son avenir. Nacho pourrait cependant se retrouver du côté d’Al Nassr puisqu’il aurait reçu un coup de fil de CR7 ces dernières semaines.

En plus de Nacho, c’est un joueur du Real Madrid que Cristiano Ronaldo souhaite attirer aussi en Arabie Saoudite. Ancien coéquipier du Lusitanien à Madrid et à Manchester United, Casemiro fait également partie de la shortlist de CR7 pour Al Nassr. En plus de cela, RMC Sport rapporte que Cristiano Ronaldo aurait aussi des idées pour le staff technique et l’encadrement du club saoudien. Au journal Marca d’ajouter le capitaine du Portugal souhaite s’appuyer sur Fernando Hierro, légende du Real Madrid et prochain directeur sportif d’Al Nassr, pour l’exécution de son plan.