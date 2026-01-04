Après Mbappé, un autre absent de marque au Real

Le Real Madrid doit absolument battre le Betis dimanche pour rester au contact du FC Barcelone en Liga, mais ses chances ont été compromises avant cette rencontre au Bernabéu. Xabi Alonso, déjà privé de plusieurs défenseurs ces derniers temps, devra composer sans un autre joueur absent face aux Verdiblancos.

Alonso n'a pas encore dévoilé son groupe pour affronter le Betis, mais Dean Huijsen ne figurera pas sur la feuille de match. Des doutes planaient sur sa participation lors de la conférence de presse de samedi, et selon Miguel Angel Diaz, l'international espagnol est désormais forfait, n'ayant pas récupéré de sa gêne.

Huijsen souffre d'une surcharge musculaire, et il a été décidé de ne pas prendre de risques avec lui contre le Betis. Alonso sera donc privé de ses deux titulaires indiscutables en défense centrale, Huijsen et Eder Militao, même si David Alaba pourrait faire son retour après sa blessure. Néanmoins, il est probable qu'Antonio Rüdiger et Raúl Asencio soient alignés ensemble en défense centrale. Le rapport n'a pas permis de confirmer la disponibilité de Huijsen pour le déplacement en Arabie saoudite la semaine prochaine, en vue de la Supercoupe d'Espagne. Le Real Madrid affronte son rival madrilène, l'Atlético Madrid, en demi-finale jeudi, et il est fort probable que le joueur de 20 ans, dont la méforme ces derniers mois est bien connue, ne puisse pas faire le voyage au Moyen-Orient.

Les prochains jours seront déterminants pour savoir si Huijsen sera suffisamment remis de sa blessure pour disputer la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne avec le Real Madrid. Malgré sa forme actuelle, il est un titulaire indiscutable en l'absence de Militao, raison pour laquelle Alonso fera tout son possible pour le déplacement en Arabie saoudite.