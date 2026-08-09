Alors qu'Arsenal intensifie ses démarches pour renforcer son secteur offensif avant la fermeture du marché des transferts, et que Manchester United continue de surveiller plusieurs talents offensifs, le nom du jeune Italien Pio Esposito est réapparu sur le radar des deux clubs. Mais il semble que leur tentative soit intervenue bien trop tard, après que l'attaquant de l'Inter Milan a franchi une étape décisive vers la clarification de son avenir avec son club.

Le site « CaughtOffside » a indiqué qu'Arsenal et Manchester United ont procédé à des demandes tardives concernant la situation d'Esposito, qui est déjà parvenu à un accord verbal avec l'Inter Milan pour signer un nouveau contrat, faisant de son maintien au stade « San Siro » le scénario le plus probable à l'heure actuelle.

Le jeune et talentueux attaquant italien était depuis longtemps dans le viseur d'Arsenal comme de Manchester United, tant il est hautement apprécié pour son talent et le potentiel qu'il a démontré à un âge précoce.

Le site « CaughtOffside » a précisé : « Arsenal et Manchester United ont repris contact tardivement pour s'enquérir de la situation d'Esposito, mais la réponse a été claire, puisqu'ils ont reçu la confirmation que le joueur est sur le point de finaliser son accord avec l'Inter Milan pour un nouveau contrat. »

Esposito, âgé de 21 ans, s'emploie actuellement à officialiser son nouveau contrat avec le club italien, qui s'étendra jusqu'en 2031.

Le nouveau contrat devrait comporter une augmentation importante du salaire du joueur, par rapport au contrat qu'il avait signé en avril 2025, dans une démarche qui reflète la confiance de l'Inter en ses qualités et sa volonté de conserver ses services sur le long terme.

Le géant du nord de Londres travaille actuellement d'arrache-pied afin de renforcer son secteur offensif, en particulier après avoir échoué à conclure deux transferts majeurs qui figuraient parmi ses objectifs lors de la période de transferts actuelle, à savoir Vinicius Junior et Morgan Rogers.

Après les complications rencontrées dans le dossier de ces joueurs, Arsenal devrait bientôt se mettre en quête d'un remplaçant à Vinicius Junior, l'équipe ayant besoin d'un renfort offensif avant le début de la saison.

Les noms habituels sont revenus au premier plan, mais les informations disponibles indiquent qu'aucune démarche concrète ni négociation avancée n'a eu lieu jusqu'à présent, et ce pour plusieurs raisons liées à la disponibilité des joueurs ciblés et à la position de leurs clubs.

De grands défis pour Arsenal en vue de recruter Alvarez et Barcola

Arsenal a toujours manifesté un intérêt pour recruter Julian Alvarez et Bradley Barcola, mais le club sait pertinemment qu'il est confronté à une mission difficile et très complexe concernant ces joueurs dans les circonstances actuelles.

Concernant Alvarez, la possibilité de son départ de l'Atletico Madrid cet été demeure d'actualité, mais le club espagnol n'a pas l'intention de se séparer facilement de son attaquant, alors que l'international argentin préfère rester en Espagne. Ce dossier n'a connu aucune avancée concrète jusqu'à présent, l'Atletico Madrid s'obstinant à ne pas vendre le joueur à son rival en Liga, le Barça, ce qui a conduit à une situation de blocage dans les négociations.

Face à la menace de mesures juridiques contre le Barça, on estime que l'intérêt du club catalan pour recruter Alvarez a reculé, et que la direction du Barça a déjà commencé à tourner son regard vers d'autres objectifs. Mais cette situation ne facilite pas la tâche d'Arsenal, puisqu'il est probable que l'entraîneur Mikel Arteta nourrisse certaines réserves quant à la possibilité de convaincre un joueur qui ne semble pas pleinement convaincu par le projet sportif du club londonien.

Quant à Bradley Barcola, une nouvelle offensive d'Arsenal en vue de recruter le joueur n'est pas à exclure, mais toutes les sources contactées dans ce dossier confirment que Liverpool est le club le mieux placé pour obtenir ses services à l'heure actuelle.

Malgré cela, le marché des transferts a maintes fois prouvé que les choses peuvent changer rapidement, et que les prévisions actuelles ne reflètent pas nécessairement ce qui finira par se produire. L'exemple le plus marquant en est sans doute Rogers, puisqu'on estimait qu'Arsenal disposait d'une position solide dans la course à son recrutement, avant que Chelsea n'intervienne et ne conclue le transfert en sa faveur plus tôt dans la période de transferts.

Ainsi, la porte reste ouverte à un renversement du rapport de force dans la course à Barcola, malgré l'avantage actuel de Liverpool. Arsenal se retrouve donc face à une mission complexe pour compenser les objectifs qu'il n'a pas réussi à concrétiser lors de la période de transferts actuelle, au moment où Esposito est proche de rester à l'Inter Milan jusqu'en 2031.