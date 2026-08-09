La liste des clubs désireux de s'attacher les services d'Héctor Fort, que ce soit sous forme de prêt ou de transfert définitif, continue de s'allonger presque quotidiennement, en cette dernière ligne droite du marché des transferts.

Sauf surprise de la part de l'entraîneur allemand Hansi Flick, Héctor Fort figure parmi les candidats à un départ du club catalan, en quête de temps de jeu.

À titre d'exemple, Fort a vécu, la saison dernière, une expérience en prêt à Elche, où il a réussi, après s'être remis d'une grave blessure, à livrer une bonne fin de saison.

Selon le journal Sport, Everton n'a pas renoncé à son intérêt pour recruter Héctor Fort, mais l'intérêt surprise est venu d'un nom familier de la Liga, à savoir Álvaro Arbeloa, l'entraîneur de Fulham.

Arbeloa poursuit un vaste chantier de reconstruction de l'effectif de Fulham, en s'appuyant clairement sur les jeunes talents du championnat espagnol.

Il y a quelques jours seulement, le club anglais a annoncé le recrutement de Gonzalo García et César Palacios, le duo du Real Madrid.

Et désormais, l'ancien entraîneur du Real Madrid ne veut pas non plus laisser passer l'occasion de recruter l'un des talents de l'académie du Barça.

Arbeloa cherche à s'attacher les services d'un arrière droit, et il a demandé à la direction du club de se renseigner sur les conditions financières du transfert de Fort, afin d'évaluer la possibilité d'un départ du joueur vers la Premier League.

Dans ce contexte, Héctor Fort s'oriente vers un départ sous forme de transfert définitif, pour un montant proche de 10 millions d'euros.