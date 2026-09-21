Le Real Madrid ne s'est pas contenté d'exprimer sa colère face aux événements du derby de Madrid et à la défaite contre l'Atlético : le club a pris une décision cruciale au terme de la rencontre pour éviter de nouvelles conséquences susceptibles de toucher ses joueurs.

Selonle quotidien espagnol AS, le Real Madrid a décidé de n'autoriser aucun joueur de l'effectif à s'exprimer devant les médias après le match, une fois que la colère au sein du vestiaire eut atteint son paroxysme, de crainte qu'une quelconque déclaration n'expose son auteur à une sanction en raison de ses propos sur l'arbitrage et les événements du derby.

Cette décision est intervenue dans une atmosphère extrêmement tendue au sein du Real Madrid, après que les joueurs de l'équipe eurent estimé que l'arbitre avait pris une série de décisions polémiques durant la rencontre, la plus marquante étant de ne pas expulser Cuti Romero et Kang-in Lee à la suite de deux interventions musclées sur Jude Bellingham et Fede Valverde.

AS a révélé que la colère au sein du vestiaire était manifeste, au point d'entendre des propos très virulents de la part de certains joueurs pour protester contre le niveau de l'arbitrage, ce qui a poussé le club à réagir rapidement afin de protéger ses joueurs de déclarations qui pourraient les exposer à des sanctions.

L'Atlético de Madrid a remporté le derby de la capitale face au Real Madrid sur le score de 2-1, dans un match marqué par une grande tension.

L'Atlético a pris l'avantage en seconde période grâce à Alex Grimaldo sur un penalty, avant que Jonathan David n'ajoute le second but, profitant de l'infériorité numérique du Real Madrid après l'expulsion de Dean Huijsen à la 52e minute.

Antonio Rüdiger est parvenu à réduire l'écart à la 89e minute, mais le Real Madrid n'a pas réussi à égaliser, la rencontre s'achevant sur une victoire des locaux.

Avec ce résultat, l'Atlético de Madrid porte son total à 16 points et grimpe à la deuxième place, tandis que le Real Madrid reste bloqué à 15 points et recule à la quatrième place, derrière l'Atlético et le Real Betis à un point.

La formation madrilène compte désormais 6 points de retard sur le leader Barcelone, qui a terminé la septième journée en tête avec 21 points.

La colère n'était pas liée à une seule action, car les joueurs du Real Madrid ont estimé que l'arbitre avait également laissé passer deux interventions musclées d'Alex Baena sur Arda Güler en début de match, qui, selon eux, méritaient deux cartons jaunes.

La tension a atteint son paroxysme en seconde période, lorsque Kang-in Lee est intervenu sur Valverde, sur une action que les joueurs du Real Madrid ont jugée passible d'une expulsion.

La colère de l'équipe s'est accrue du fait que l'arbitre de terrain n'a pas été appelé à revoir l'action sur l'écran de la VAR, d'autant que Valverde avait déjà été expulsé lors d'un précédent derby face à l'Atlético pour une intervention que le Real Madrid a jugée moins appuyée que celle du joueur coréen.

Les répercussions de l'action ne se sont pas arrêtées à la contestation, la mi-temps ayant été le théâtre d'une altercation entre Antonio Rüdiger et Holmund, avant que l'incident ne s'achève par l'expulsion de membres des staffs techniques des deux équipes.