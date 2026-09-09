Après la démonstration face à Feyenoord : Dani Olmo dévoile le secret de la force de frappe du Barça

Dani Olmo, joueur du Barça, a énuméré les atouts de son équipe après un excellent début de saison, sur la scène nationale comme européenne.

Le Barça a adressé un avertissement précoce aux cadors du Vieux Continent en s'imposant de manière spectaculaire face à son hôte, le Feyenoord, sur le score de 5-1 ce mercredi soir, au stade "Spotify Camp Nou", lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Les cinq buts ont été inscrits par Raphinha (deux buts), Karim Adeyemi, Lamine Yamal et Gabriel Jesus.

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Dani Olmo a déclaré, sur le réseau "Movistar" : "Nous sommes heureux que Lamine ait marqué sur ce coup franc. Il est ambitieux. Il veut toujours marquer, pour aider l'équipe à gagner, et il le fait toujours, qu'il marque ou non."

Il a poursuivi : "Pour nous, il est peut-être naturel d'atteindre ce niveau aussi rapidement. Nous sommes une équipe qui avance beaucoup, nous prenons toujours l'initiative, nous possédons la qualité nécessaire en attaque et nous créons beaucoup d'occasions... Au final, c'est nous qui créons ces occasions."

Olmo a enchaîné : "Nous sommes une équipe qui s'adapte parfaitement. Nous sommes flexibles et nous avons des joueurs capables d'évoluer à différents postes. Nous sommes tous dans le même bateau. C'est évident, et nous aiderons tous l'équipe à gagner."

Il a ajouté : "Les attentes sont toujours élevées. Nous sommes le Barça. Nous voulons être en course pour tout gagner. Il n'est pas facile de continuer sur cette lancée, car la difficulté réside dans le fait de s'y maintenir. Mais il y a toujours une marge de progression."