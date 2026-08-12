Comme le rapporte Sport Bild, le comité présidentiel du club aurait donné son feu vert. Le conseil de surveillance doit désormais encore valider cette décision. La réunion correspondante devrait avoir lieu le 25 août.

Récemment, le président d’honneur Uli Hoeneß avait évalué « à 100 » pour cent les chances qu’Eberl puisse continuer à travailler au FC Bayern au-delà de son contrat courant jusqu’en 2027. En marge de la finale de la Coupe d’Allemagne en mai, Hoeneß avait encore estimé les chances d’un maintien d’Eberl à « 60:40 » dans une interview accordée au Spiegel. Le président du club Herbert Hainer s’était lui aussi exprimé positivement sur le sujet il y a peu.

Selon le rapport, Eberl aurait connu une sorte de transformation ces dernières semaines. Immédiatement après la finale de la Coupe, il aurait davantage cherché la proximité de Hoeneß et de Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance. Les deux grandes figures du club regrettaient auparavant l’absence d’échanges réguliers. Le jour où Hoeneß est passé à 100 pour cent, l’instance s’était réunie, selon Sport Bild, et s’était prononcée en faveur de la prolongation.

Par ailleurs, selon Sport Bild, le comité présidentiel se serait aussi prononcé pour une poursuite de la collaboration avec le CEO Jan-Christian Dreesen, dont le contrat court lui aussi jusqu’en 2027. Tant pour Dreesen que pour Eberl, la durée d’un nouveau contrat n’est pas encore définie. Eberl était arrivé au Bayern le 1er mars 2024 comme successeur de Hasan Salihamidzic, tandis que Dreesen avait pris la présidence du directoire en mai 2023.

Comment Max Eberl a-t-il convaincu l’instance du FC Bayern Munich ?

Au sein du conseil de surveillance, il aurait également été pris acte du fait que la collaboration entre Eberl et Dreesen s’était améliorée. Les deux hommes auraient bouclé ensemble le recrutement d’Ismael Saibari (55 millions d’euros en provenance du PSV Eindhoven). En revanche, le transfert de Nathaniel Brown (50 millions d’euros plus bonus en provenance de l’Eintracht Francfort) serait, en grande partie, attribué à Eberl.

Grâce à une bonne préparation de ses discussions avec les représentants des joueurs concernés, Eberl serait parvenu à faire en sorte que les dossiers n’aient jamais été menacés. Il a en outre réfuté le reproche selon lequel il conclurait les transferts trop vite et pour des montants trop élevés. Que ce soit pour Brown ou pour Saibari, Eberl a fait preuve de doigté.

En revanche, Eberl doit encore balayer un autre reproche. Celui de ne pas se séparer de suffisamment de candidats au départ et de vendre à trop bas prix. Parmi les candidats à la vente, seul Alexander Nübel (Besiktas Istanbul) a jusqu’à présent quitté le club. En revanche, aucun acquéreur n’a encore été trouvé pour Joao Palhinha, Sacha Boey et Bryan Zaragoza. Selon les informations de Sport Bild, Eberl exerce toutefois une énorme pression sur ce trio. Une pression qu’il reçoit lui-même du conseil de surveillance.