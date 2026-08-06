Le Brésilien Endrick a relevé l'étendard du défi au Real Madrid, malgré sa situation difficile et le recul de ses chances d'obtenir une place de titulaire dans l'effectif merengue.

Le journal « Marca » affirme qu'Endrick est désormais sous la direction de José Mourinho et qu'il tente à nouveau de se réserver une place dans le onze de départ, bien que toutes les circonstances semblent jouer contre lui.

Ce n'est pas la première fois qu'il affronte ce défi : il avait déjà souffert sous la direction de Carlo Ancelotti il y a deux saisons, puis une nouvelle fois la saison dernière avec Xabi Alonso.

En réalité, en janvier dernier, il a été prêté à l'Olympique Lyonnais, ce qui lui a ouvert la porte pour disputer la Coupe du monde avec le Brésil.

Lors de la Coupe du monde des clubs, l'émergence de Gonzalo a constitué un obstacle de taille. Avec Ancelotti, Endrick a brillé en Coupe du Roi, où il a été sacré meilleur buteur de la compétition.

La vente de Gonzalo à Fulham ne change pas grand-chose pour Endrick, car le Real Madrid a agi rapidement sur le marché des transferts pour recruter Carlos Espi comme avant-centre.

Cette démarche envoie un message clair du club au joueur brésilien, et de la part de Mourinho lui-même, qui a donné le feu vert pour le recrutement d'un attaquant. Mais Endrick n'est pas du genre à baisser les bras facilement.

L'attaquant pourrait chercher un espace sur l'aile droite, mais cette option est devenue difficile elle aussi avec l'arrivée de Yan Diomandé.

Malgré tout, la situation d'Endrick ne sera pas tranchée d'ici quelques jours. L'attaquant souhaite continuer à participer aux matchs durant la préparation de la nouvelle saison et estime être capable de convaincre Mourinho. Il a écourté ses vacances pour reprendre l'entraînement avec le technicien portugais le plus vite possible, car il ne disposait pas de beaucoup de temps.

Jusqu'à présent, il a été titularisé lors du match amical contre la Fiorentina malgré le peu d'entraînements qu'il a effectués, et il n'a pas laissé passer l'occasion de marquer. Lors de certaines séances d'entraînement, Mourinho a félicité publiquement le joueur après ses prestations remarquables.

Endrick ne pensait pas partir pour une deuxième année. Son plan était de revenir et de tenter de s'intégrer au Real Madrid dirigé par Mourinho. Mais la concurrence est féroce, à moins que l'un des attaquants titulaires ne s'en aille, et la seule option, bien qu'improbable, est Vinicius.